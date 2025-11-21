柄本時生、結婚後初の公の場 贅沢感じた時間明かす【果てしなきスカーレット】
【モデルプレス＝2025/11/21】俳優の柄本時生が11月21日、都内で開催された映画『果てしなきスカーレット』（11月21日：日本公開／12月12日：アメリカ公開）初日舞台挨拶に出席。結婚後初の公の場となった。
【写真】柄本時生、結婚後初の公の場で笑顔
本作は、主人公の王女・スカーレット（声：芦田愛菜）が歩む復讐の旅路と、現代からやって来た看護師・聖（声：岡田将生）と織りなすドラマを描く。この日は芦田、岡田、青木崇高、染谷将太、白山乃愛、 斉藤由貴、松重豊、役所広司、細田守監督も出席していた。
レアティーズ役の柄本は「刺客が、やったことがないなっていうので。どういう声がいいのかなとかって。とにかく一度は自分の声というか、普段お芝居で使うような声を使ってみて、やってみて。それでオッケーをいただき。後々、連絡が来まして。録り直したいという（笑）。すごく丁寧にまた説明をしていただき、それでなんとかできたんじゃないかなと思っております（笑）」と回想。「僕は贅沢なことに2回も演出を受けるという、僕にとってはすごく良い時間を過ごさせていただいたなと思っております」と笑顔を見せていた。
柄本は「1カット目からこんなに大きい作品を観れるなんて、なんて贅沢なんだろうという」と本作の力強さを語り「俳優業をやっていて、『ああ、こういう作品に出会えるっていうのは本当にありがたいことだな』っていうのを思わせていただけたというのがあります。若い人たち、映画を志す人たちでもそうなんですけど、一度しっかり観ていただいて。監督っていうものを観てもらえたら嬉しいなと思います」と話していた。
柄本は13日、女優のさとうほなみ（ほな・いこか）との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】柄本時生、結婚後初の公の場で笑顔
◆柄本時生、録り直し回顧
本作は、主人公の王女・スカーレット（声：芦田愛菜）が歩む復讐の旅路と、現代からやって来た看護師・聖（声：岡田将生）と織りなすドラマを描く。この日は芦田、岡田、青木崇高、染谷将太、白山乃愛、 斉藤由貴、松重豊、役所広司、細田守監督も出席していた。
◆柄本時生、贅沢感じたこと明かす
柄本は「1カット目からこんなに大きい作品を観れるなんて、なんて贅沢なんだろうという」と本作の力強さを語り「俳優業をやっていて、『ああ、こういう作品に出会えるっていうのは本当にありがたいことだな』っていうのを思わせていただけたというのがあります。若い人たち、映画を志す人たちでもそうなんですけど、一度しっかり観ていただいて。監督っていうものを観てもらえたら嬉しいなと思います」と話していた。
柄本は13日、女優のさとうほなみ（ほな・いこか）との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】