Q. 金利1.00％の「UI銀行 スーパー定期預金」に100万円を1年間預けたら利息はいくら？「金利1.00％の、UI銀行 スーパー定期預金が気になっているんですが、100万円を1年間預けたら利息はいくらになりますか？」（匿名希望）
A. 年1.00％なら税引前の利息は1万円、20.315％の税金を差し引いた後の利息額は約7969円です定期預金で手持ち資金を確実に増やしていくなら、UI銀行のスーパー定期預金（1年・金利1.00％）は注目度が高い商品です。メガバンクの1年もの定期が約0.275％であることを踏まえると、相対的に魅力的な水準と言えます（いずれも、2025年11月時点の金利）。
メガバンクの定期預金（年0.275％）だと税引前2750円、税引後でおよそ2192円程度なので、約3〜4倍の差が生まれます。
預入金額は1円以上1000万円未満と少額から始めやすい定期預金UI銀行の魅力は、預入金額が1円以上1000万円未満と少額から始めやすく、申し込みから満期までオンライン完結できる点です。店舗に行く手間がかからず、管理もしやすいでしょう。
もっとも、金利は見直される可能性があり、特別金利やキャンペーンの適用条件がある場合も。預け入れ前に公式Webサイトで最新金利・条件を必ず確認してください。
定期預金は元本保証で安心ですが、途中で解約すると金利が大きく低下します。1年は使わない余裕資金を預けるのが基本です。利息だけを狙うなら満期時の継続設定や、他行の金利も年に一度見直す習慣を持つと、取りこぼしを防げます。
(文:All About 編集部)