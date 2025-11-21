¡ÖÊ¿ÅÄÍº¸Ê´ÆÆÄÆÃ½¸¾å±Ç¡×Ê¿ÅÄ´ÆÆÄ¡õºÙÀî³Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¹âÉ¾²Á¤ò¸Ø¤ë¡ÈÅìµþéºÂç½¤Î»À©ºî¡É¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë
¿·±Ô¡¦Ê¿ÅÄÍº¸Ê´ÆÆÄ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÃ»ÊÔ¡Ø¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤ÈÃæÊÔ¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¥º¡Ù¤òÆ±»þ¾å±Ç¤¹¤ë¡ÖÊ¿ÅÄÍº¸Ê´ÆÆÄÆÃ½¸¾å±Ç¡×¤¬¡¢¥Ý¥ì¥Ý¥ìÅìÃæÌî¤Ë¤Æ11·î22Æü(ÅÚ)¤è¤ê»°½µ´Ö¸ÂÄê¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÅÄÍº¸Ê´ÆÆÄ¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¦1999 Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß 26ºÐ¡£ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô±Ç²è³Ø²Ê´ÆÆÄ¥³¡¼¥¹¤òÂ´¶È¸å¡¢ Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡±ÇÁü¸¦µæ²Ê±Ç²èÀì¹¶´ÆÆÄÎÎ°è¤Ë¿Ê³Ø¡£ÁÉ諐½ß´ÆÆÄ¡ØÁö¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ÎÁö¤êÊý¡Ù¤Î±é½ÐÉô¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¤â·Ð¸³¤âÀÑ¤ß¤Ä¤Ä¡¢Âç³Ø±¡¤Î¶µ¼ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿鄢ÂôÀ¶¡¦¿ÛË¬ÆØÉ§¡¦±öÅÄÌÀÉ§¤é¤Ë»Õ»ö¡£Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡±ÇÁü¸¦µæ²Êºß³Ø»þ¤ËÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ø¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤È¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¥º¡Ù¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³ØÆâ¤ª¤è¤Ó½¤Î»À©ºîÅ¸¤Ç¤Î¾å±Ç¤·¤«¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¥½¥Õ¥È²½¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¤âÌµ¤¯¡¢ËÜÆÃ½¸¤¬µ®½Å¤Ê¾å±Çµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÅÄ´ÆÆÄ¤È¡¢¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¥º¡Ù¼ç±é¤ÎºÙÀî³Ù¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ø¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¡¢¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¥º¡Ù¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯ÇÒ¸«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¥º¡Ù¤Î¼ç±é¤ËºÙÀî¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤«¤é¤ª»Ç¤¤½ÐÍè¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¿ÅÄ¡§¡Øº´¡¹ÌÚ¡¢¥¤¥ó¡¢¥Þ¥¤¥Þ¥¤¥ó¡Ù¡Ê2020¡Ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤·¤ã¤Ù¤ë¿Í¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤¡Ù¡Ê2023¡Ë¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢Á´Á³°ã¤¦Êý¸þÀ¤Î¤ª¼Çµï¤â¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¥º¡Ù¤Î¶Í»³¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËºÙÀî¤µ¤ó¤ËÂÇ¿Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶Í»³¤Ï¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î²¹ÅÙ´¶¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤Î¤ª¼Çµï¤¬½ÐÍè¤ëºÙÀî¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤½ÐÍè¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¸½¾ì¤Ç¤â¿§¡¹¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ºÙÀî¡§µÓËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÊºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤Î½¤Î»À©ºî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÍ½»»¤â½áÂô¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ä©Àï¤¹¤ëºîÉÊ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Î¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ÈºîÉÊºî¤ê¤¬¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¡¢ºÙÀî¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÍÍ¤ËÍ½»»Åª¤ÊÀ©¸Â¡¢»þ´ÖÅª¤ÊÀ©¸Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç´ÆÆÄ¤Ï¤É¤ÎÍÍ¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ê¿ÅÄ¡§½é¹Æ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤Ð¼Â¸½½ÐÍè¤ë¤«¤È¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤Ä¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ã¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢µÓËÜ¤ÎÊ¡ÅèÉçÈþ¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤âÏÃ¤·¤Ä¤Ä¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤«±³¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ò¼´¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤Î¡ÖËÜÅö¤«±³¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ëºÙÀî¤µ¤ó¤Ïº®Íð¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡¢¤¤¤Á´ÑµÒ¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ºÙÀî¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãº®Íð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬ÆÃ¤Ëº®Íð¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Ê¿ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÌÌÇò¤¤È¯ÁÛ¤¬¡¢±ÇÁü¤È²»¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï½Ð¤ëÂ¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤ÉÀ¨¤¤¤Ê¤È¡£
¡½¡½±é½Ð¤Ï¤É¤ÎÍÍ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ºÙÀî¡§´ðËÜ¡ÖÍÞ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
Ê¿ÅÄ¡§ËÍ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼Çµï¤òÍÞ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¥í¡¼¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÍÞ¤¨¤¿´¶¤¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬ºÙÀî¤µ¤ó¤À¤È¡¢¡ÖÆâÌÌ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
ºÙÀî¡§¼þ¤ê¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤¬¤É¤ó¤É¤óÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È´¶¾ð¤¬¥ï¥Ã¤È½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Ã¤¿´¶¾ð¤Ï½Ð¤µ¤º¤ËÆâÌÌ¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤à¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò´ÆÆÄ¤È¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÅÄ¡§¥¸¥ã¥ó¥ëÀ¤¬¹â¤á¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬¹â¤¤ºîÉÊ¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤ò¤É¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ï¼êÃµ¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£ºÙÀî¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±Ç²è¤ÎÃæ¤Ë±ÇÁü¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Á´¶¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ÅÄ¡§·àÃæ·à¤ÎÊý¤¬¥·¥Í¥¹¥³¤Ç²£¤ËÄ¹¤¯¡¢¸½¼Â¤ÎÊý¤¬16¡§9¤È¤¤¤¦¸«¤»Êý¤¬°ìÈÌÅª¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸½¼Â¤ÎÊý¤¬¤â¤Ï¤ä±³¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¸«¤»Êý¤òµÕ¤Ë¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¥«¥á¥é¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤¬´ÚÅ·Íã·¯¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Î¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÌÌÇò¤¤¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Ú·¯¤Ï´°àú¼çµÁ¤È¤¤¤¦¤«Á´¤Æ¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç°Õ¸«¤òÀï¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÙÀî¡§³¨¤¬1¸Ä1¸Ä¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤º¤Ã¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁü¤Î¼Á´¶¤ÎÊÑ¤ï¤êÊý¤È¤«¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯ÂÎ´¶¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÆÃ½¸¾å±Ç¤Ç¤Ï¡Ø¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤â°ì½ï¤Ë´Ñ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤¯ÊÌ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿ÅÄ¡§º£²ó¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯2ºîÉÊ¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÎ¾¶ËÃ¼¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¥æ¡¼¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç2ºîÉÊ¾å±Ç¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤È¡¢¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¥º¡Ù¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¥Ï¥Ã¥¥êÊ¬¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤â¹¥¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Î¹¥¤ß¤¬2¤Ä¤Ë¥Ñ¥¥Ã¤ÈÊ¬¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â°Õ³°¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
ºÙÀî¡§¡Ø¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡ÙÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦3¥«¥Ã¥ÈÌÜ¤Ç¡Ö¤³¤ìÀäÂÐÎÉ¤¤ºîÉÊ¤À¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë±é½Ð¤È¤¤¤¦¤«¡£
Ê¿ÅÄ¡§¡Ø¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±ÅÏ¤·¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÙÀî¡§¤¸¤ã¤¢·àÃæ¤Î²ñÏÃ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿ÅÄ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇOK¥Æ¥¤¥¯¤À¤±¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡¢1»þ´ÖÈ¾¤«¤é2»þ´Ö¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ20Ê¬¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÙÀî¡§¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¥º¡Ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¡Ø¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë·à¾ì¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥Ý¥ì¥Ý¥ìÅìÃæÌî¤ËÍè¤ë¤ªµÒÍÍ¤¿¤Á¤ÎÈ¿¶Á¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¸å¤Ë¤ª2¿Í¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤ºîÉÊ¡¢±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤ÌòÊÁ¤Ê¤É¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ê¿ÅÄ¡§º£²ó¾å±Ç¤¹¤ë2ºîÉÊ¤Ï¤É¤Á¤é¤â¹¥¤¤Ê¤»À¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ËÃ¼¤ÊºîÉÊ¤òºî¤Ã¤¿¤Ê¤È¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤±¤ëÍÍ¤Ê¡¢Î¾Êý¤ÎÂ¦ÌÌ¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¤«¤Ê¤ê¸½¼Â¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤«¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¥º¡Ù¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÁ´Éô¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Î¤â¤È¤Çºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¡£¤³¤Î2¤Ä¤ÎÎ¾ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬±Ç²è¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÍ»¹ç¤·¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤òºî¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÙÀî¡§ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºîÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï±ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢SFºîÉÊ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÇÐÍ¥¤«±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»Ò¶¡¤Î»þ¤Ë¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ï¸¤¯Ìµ¤¤¤ÈÌµÍý¤Ê¤Î¤ÇÁá¡¹¤ËÄü¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥¼¥í¡¦¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¡Ù¡Ê2013¡Ë¤ò´Ñ¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö±§ÃèÍè¤ì¤¿¤«¤é¤â¤¦¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â±Ç²è´Û¤ÎÃæ¤Ç±§Ãè¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤«¤é¡£±Ç²è¤Ë¤Ï¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ»×¤¨¤ëÎÏ¤¬°ì½Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£Æü¤Ï³Ú¤·¤¤¤ªÏÃ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
