いやぁ、掘り出し物って探すと出てくるものですね。

アクションカメラでおなじみInsta360。中でも360度撮影できる「Insta360 X」シリーズは、これまでにない画が撮れるとあって、人気モデルとなっています。

Image: Amazon

そして先日、コスパの優れた「Insta360 X4 Air」が発売されたのですが、早くもブラックフライデー価格になっていますよ！

Amazonでは8,600円OFFクーポンが付いていて、実質4万8300円！ やっすいなこれ！

実は僕も狙っていたので、これは…買っちゃうか？

8Kで360度撮れて手ぶれ補正も強力

Image: Amazon

Insta360 Xシリーズはフラッグシップの「Insta360 X5」があり、この「Insta360 X4 Air」は1つ前の「Insta360 X4」の発展型モデル。

センサーサイズや画質こそフラッグシップ機には届かないものの、165gと小型軽量になったことで取り回ししやすさが上がっています。よりカジュアルに360度撮影を楽しめるモデルって感じですね。

とはいえ、8K/30fpsでの360度高解像度撮影ができるので、画角を切り出しても解像感はかなり高くて、手ぶれ補正も強力。夜間撮影はX5の方がキレイだけど、夜間撮らないならこのX4 Airで十分じゃないか？みたいな声も多く聞こえています。

Image: Amazon

あと、360度カメラって、画角を決めなくてもいいので失敗が無くなるってのがすごく気に入っています。

とりあえず録画しておけば、画角はあとで自由に変更できますし、なんならアプリが自動でベストな画角に調整してくれたりと、本当にお手軽なんですよねー。

年末年始、どこかに旅行する計画がある人は、今のうちにポチっておくと幸せになれると思いますよ。僕もポチるかな！

