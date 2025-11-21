好き＆いただきたい「宮城県の御朱印」ランキング！ 2位「瑞巌寺」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月7〜10日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「御朱印に関するアンケート」を実施しました。
その中から、好き＆いただきたい「宮城県の御朱印」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「瑞巌寺は松島の美しい景色とともに訪れることができ、歴史ある建築と静寂な空間が魅力です。御朱印も落ち着いた雰囲気で、旅の記念として心に残るものでした」（40代男性／北海道）、「伊達政宗公ゆかりの名刹で、歴史と風格を感じる御朱印をいただくことで、心が引き締まるような気持ちになると思ったから」（40代男性／大阪府）、「伊達政宗公ゆかりの名刹で、歴史の重みを感じる荘厳な御朱印が印象的だから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「雅やかな朱印の文字と、海の守り神としての歴史を感じられる格式の高さが魅力的だから」（20代女性／東京都）、「鹽竈神社とセットで巡るととても便利で、御朱印は二社巡りで揃えることができ、見栄えも良いです」（20代男性／福井県）、「読んでた小説に出てきて、行ってみたいから」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
その中から、好き＆いただきたい「宮城県の御朱印」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：瑞巌寺／33票日本三景の1つ、松島の景勝地にある、臨済宗妙心寺派の寺院です。正式名称は「松島青龍山瑞巌円福禅寺」で、伊達政宗公の菩提寺として東北地方を代表する禅寺として知られています。現在の建物は政宗公が桃山様式の粋を集めて再建したもので、本堂は国宝に指定されています。境内では合計5種類の御朱印が授与されています。
1位：志波彦神社・鹽竈神社／41票御朱印が見開き両面で両社セットとして授与される、塩竈市に鎮座する志波彦神社と鹽竈神社の総称です。この2つの神社は同じ境内にありながら、それぞれ独立してまつられています。鹽竈神社は、航海安全、大漁満足、安産の神として広く信仰され、古くから東北で最高の社格である「陸奥国一宮」とされてきました。一方の志波彦神社は、農耕を生業としていた人々の守護神として知られています。
回答者からは「雅やかな朱印の文字と、海の守り神としての歴史を感じられる格式の高さが魅力的だから」（20代女性／東京都）、「鹽竈神社とセットで巡るととても便利で、御朱印は二社巡りで揃えることができ、見栄えも良いです」（20代男性／福井県）、「読んでた小説に出てきて、行ってみたいから」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)