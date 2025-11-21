37歳・鈴木奈々「生足を普段は絶対に出しません！」 下着姿でのレアショット公開に「最高にセクシー」「美脚うおおおおおおおお」
タレントの鈴木奈々（37）が21日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿のレアな撮影オフショットを公開した。
【写真】「美脚うおおおおおおおお」ランジェリー姿で貴重な“生足”を披露した鈴木奈々
鈴木は「LUNAブラの撮影です 生足を普段は絶対に出しません！スカート履かないし、もし履くとしたら絶対タイツ履く！基本パンツスタイルが多いです」と明かした上で、スラリと長い美脚をあらわにした鏡越しのショットを披露。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ！奈々ちゃん、あし出さないの勿体ないよー」「貴重な生足shotありがとう」「ななちゃん最高にセクシー 足長い〜わーぉ！」「奈々ちゃんキレイな脚だね 本当に大好きです」「メチャクチャ脚、綺麗です」「美脚うおおおおおおおお」などの反響が寄せられている。
