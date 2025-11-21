DROOLYのパウンドケーキ♡ショコラ＆カマンベールの季節限定スイーツ

チーズwithハニーをテーマに人気を集めるスイーツブランド「DROOLY（ドローリー）」から、冬だけの特別な味わいが登場します。2025年12月3日（水）より、「パウンドケーキ〔ショコラ＆カマンベールwithハニー〕」が季節限定で発売。贅沢な味わいは、完売が続いてきた定番パウンドケーキの冬限定フレーバーとして注目を集めています。

冬だけの特別な味「ショコラ＆カマンベールwithハニー」



完売続きのパウンドケーキから、冬季限定フレーバーが待望の登場。

パウンドケーキ〔ショコラ＆カマンベールwithハニー〕」（1本入：1,404円税込）は、スペイン産クーベルチュールチョコレートとクリーミーなカマンベール、そしてハチミツを合わせて焼き上げた贅沢な逸品。

（チーズ中カマンベール70%以上）濃厚なのに後味は上品で、冬にぴったりの深みのある味わいが楽しめます。数量限定で、無くなり次第終了となるので、早めのチェックが安心♪

数量限定のスペシャルボックスも見逃せない



スペシャルボックス

冬季限定パウンドケーキに加え、定番人気スイーツを詰め込んだ（10,800円税込）も同時発売。

パウンドケーキをはじめとする商品がたくさん入っています。

フィナンシェ〔ショコラ＆カマンベールwithハニー〕×5個入、〔ゴルゴンゾーラwithハニー〕×5個入、クッキー〔カマンベールwithハニー〕×10枚入。

そしてガレット〔ゴーダwithハニー〕×4個入、チーズタルト〔レモン＆クリームチーズwithハニー〕×4個入など、贅沢なラインナップが勢揃い。

さらに、オリジナルキーホルダー付きでギフトにも最適です。

名古屋で期間限定ポップアップ開催



DROOLYは、ジェイアール名古屋タカシマヤB1Fにて2025年12月3日（水）～12月23日（火）の期間限定でポップアップを開催。

大阪から飛び出した“クマのドローリー”と共に、冬限定スイーツから定番商品まで、幅広いラインナップが登場します。営業時間は10:00～20:00で、館の営業時間に準ずるとのこと。

名古屋で直接手に取れる貴重な機会をお見逃しなく♡

甘いご褒美タイムをDROOLYと一緒に♡



冬だけの特別な味わい「パウンドケーキ〔ショコラ＆カマンベールwithハニー〕」は、自分へのご褒美タイムにも、大切な誰かへの贈り物にもぴったり。

濃厚ショコラの深みと、カマンベールのクリーミーなコク、ハチミツの優しい甘さが重なり合う贅沢な時間を楽しめます。数量限定のスペシャルボックスも見逃せません。

名古屋タカシマヤでの期間限定出店もチェックして、ぜひこの冬だけの味を堪能してみてくださいね♪