２１日のＮＨｋ連続テレビ小説「ばけばけ」は、第８週「クビノ、カワ、イチマイ。」が放送された。

ヘブン（トミー・バストウ）の家で、錦織（吉沢亮）やトキ（高石あかり）、生徒たちによるクイズ大会が開催される。ヘブンに関する問題が次々と出される中で３問目となったのが「レストラン、つまり料理屋を開いたことがあるか？」だった。

まったくクイズに当たらない錦織が「これはたやすい、バツだ」と即答するが、他の面々は逆張りで「マル」。正解はマルで、ヘブンは「アメリカでひとつきほどレストランを開いたことがある」と説明する。「ひとつきて…」と首をひねる錦織が可愛かった。

確かに短すぎるし、ヘブンにレストラン経営するようなイメージもあまりない。史実について、島根県松江市に拠点を置く研究団体でドラマに資料提供している「八雲会」のＳＮＳが「１８７９年３月、ニューオーリンズに住んでいたハーン（＃小泉八雲）は、５セント均一の食堂Ｈａｒｄ Ｔｉｍｅｓ（不景気屋）を開業。しかし共同出資者に売上金を持ち逃げされ、わずか２０日で閉店しました。」と投稿している。

なかなか壮絶な過去のようだ。