SNSで大バズり！ 仲良し保護猫姉妹「ナナ＆ポン」相思相愛の日常と飼い主が語る“最高の幸せ”
Instagramで大人気の保護猫姉妹、ナナちゃん＆ポンちゃんが、2026年カレンダーとなって登場！ 発売直後からファンからの熱い視線を集め、SNS上でも「癒される」「絶対買う」といったコメントが殺到。全国の猫愛好家の間で大きな話題となっています。
ナナちゃんとの出会いは里親募集サイト。当初、habaonekoさんは「15年という猫の平均寿命の間、責任を持って愛し続けられるか」という重いテーマを思案していたそうです。しかし、保護主さんのブログで目にしたナナちゃんの姿が、その決意を後押ししました。
それは、ナナちゃんのために用意された猫用コタツを、保護主さんの先住猫が独占している様子。その後ろ姿が「悔しそうで健気だった」と語るhabaonekoさんは、「もううちで心ゆくまで温かく過ごしてほしい」と強く感じ、すぐさま里親に立候補したとのことです。
2匹が毛づくろいし合う様子からは、互いへの深い愛情が伝わってきます。habaonekoさんは、この2匹を巡り合わせることができた喜びをかみしめているそうです。
今回は、飼い主のhabaonekoさんに独占インタビュー。『2026ねこのナナちゃん・ポンちゃんカレンダー』（辰巳出版）掲載写真とともにご紹介します。
ポンちゃんが小さかった頃は四六時中ナナちゃんにくっついて回っていましたが、大人になった今ではナナちゃんもポンちゃんも、それぞれのお気に入りの場所で過ごしていることが多いです。
ポンちゃんがお昼寝から目覚めると、一番にナナちゃんがいるところに向かい、鼻と鼻をくっつけてごあいさつをしています。その姿が毎回、心から再会を喜んでいるように見えます。これから寒くなって暖房を使うようになると、暖房の前に2匹が集合するので、仲良くする姿が見られる機会が増えると思います。
寒い時期はわたしが寝ている時に2匹そろってお布団の上にやってきます。朝のおはようのあいさつの時に、わたしの身体の上で2匹が仲良く寄り添っていたり、毛づくろいし合う姿が見られます。
--けんかすることもありますか？
主にナナちゃんがリラックスして寝転がっている時に、ポンちゃんがちょっかいをかけに行って、ナナちゃんの上に馬乗りになろうとする瞬間に、けんかのゴングが鳴ります。
ナナちゃんはぽっちゃりさんですが瞬発力があり力も強いので、自分の上にいるポンちゃんを瞬時に吹っ飛ばし、かんだりパンチしたりします。ポンちゃんはその場でKOされる時もあれば、飛びかかって反撃し、引き分けに持ち込むこともあります。ですがほとんどの場合、ナナちゃんの圧勝。あまりに激しいけんかの場合は、レフェリー（飼い主）ストップがかかります。
--2匹の個性の差を感じることは？
ナナちゃんは食いしん坊・マイペース・おっとりさん・いざという時の度胸は座っているタイプ。ポンちゃんは偏食・好奇心旺盛・いたずらっ子、怖いことがあればすぐに隠れる。正反対の性格をしていると感じます。
また、体型もナナちゃんがぽっちゃりさんで、ポンちゃんはスレンダーと、見た目もそれぞれ個性があります。
--2匹だからこその良さは？
お留守番の時に寂しくないとか、寒い時に2匹でくっついていられるとか、飼い主が遊んであげられない時も2匹でじゃれあってくれるなどですね。
それと、ナナちゃん・ポンちゃんは出生地も別々で血のつながりはありませんが、まるでホントの親子のように仲良くなってくれたので、互いのことを愛しそうになめ合ったり寄り添う姿を見るたびに、「2匹を出会わせることができて良かった」「こんな姿が見られるわたしはとっても幸せものだな」と思います。
＜プロフィール＞
habaonekoさん 兵庫県神戸市在住のフォトグラファー。Instagram @habaoneko
ナナちゃん（11歳）茶白。食べたらすぐ寝る、癒ししかないぽっちゃりボディの女の子。
ポンちゃん（9歳）斜め前髪。気高いツンデレさん。好奇心旺盛でいたずら好きの女の子。(文:地子給 奈穂)
