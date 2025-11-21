¡Ú2025Ç¯11·î¡Û300Ëü±ß¤ò1Ç¯¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¶ä¹Ô¤¬¤¤¤¤¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â
Äê´üÍÂ¶â¤Ï¸µËÜ³ä¤ì¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£Âç¤¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢NISA¤äiDeCo¤Ê¤É¤ÎÃÍÆ°¤¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤Ê¤¬¤é»ñ»º¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¶âÍø¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö300Ëü±ß¤òÍÂ¤±¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÄê´üÍÂ¶â¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¶âÍø¤Ï2025Ç¯11·î17Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡UI¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢ÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.90¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¸Ä¿ÍµÒ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§e¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â¡Á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼è°úÀìÍÑÍÂ¶â¡Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü300
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§300Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â Í¥¶ø¶âÍø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤Ï¶âÍøÇ¯1.20¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¾å¸Â³Û¤Ï1000Ëü±ß¡£
¤°¦É²¶ä¹Ô¡¡»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹Äê´üÍÂ¶â¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü300
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§300Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ß°Ê²¼¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨ÆÃÊÌ¶âÍø¥×¥é¥óÅ¬ÍÑ¡£½ªÎ»»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¡£
¥¤¤é¤ä¤«¶ä¹Ô¡¡SBI¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¤µ¤¯¤é¤ó¤ÜÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡£SBI¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü»ÙÅ¹¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¤«¤é¤Î¿¶ÂØ¤Ë¤è¤ë°ì³çÍÂÆþ¸ÂÄê¤Ç¡¢ÍÂÆþ¤ì¸ý¿ô¤Ë¤Ï¾å¸Â¤Ê¤·¡£
¦ÀÅ²¬¶ä¹Ô¡¡¤·¤º¤®¤ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¶âÍøÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¤Î1Ç¯¤â¤Î¡¦3Ç¯¤â¤Î¤¢¤ï¤»¤ÆÊç½¸¶â³Û750²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡£Êç½¸´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î14Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉáÄÌÍÂ¶â¤«¤éÄê´üÍÂ¶â¤ØÍÂ¤±ÂØ¤¨¤¿¾ì¹ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Êç½¸´ü´ÖÃæ¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÄê´üÍÂ¶â¤¬¼«Æ°·ÑÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥àÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¬¶âÍøÇ¯1.00¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¶â³Û10Ëü±ß°Ê¾å300Ëü±ß°Ê²¼¡£Êç½¸¶â³Û600²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡Ê3¥«·î¤´¤È¤Ë150²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¡Ë¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¸ýºÂ³«Àß´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯10·î14Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡£
¢¡SBJ¶ä¹Ô¡¡¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÄê´üÍÂ¶â¡Ò¤Ï¤¸¤á¤¯¤ó¡Ó¡×
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨SBJ¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¸ýºÂ¤ò³«Àß¤µ¤ì¤ëÊý¸ÂÄê¤Ç¡¢1¿Í500Ëü±ß¤Þ¤Ç¡£¸ýºÂ³«Àß·î¤ò´Þ¤àÅö½é3¥«·î´Ö¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡£
¢¡au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¡¡¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼±þ±çÄê´üÍÂ¶â¡×
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¸ýºÂ¤ò³«Àß¤µ¤ì¤ëÊý¸ÂÄê¡£¸ýºÂ³«ÀßÆü¤«¤é¡¢¸ýºÂ³«ÀßÆü¤ÎÍâ¡¹·îËö¤Þ¤Ç¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡£
Äê´üÍÂ¶â¤òÃ»´ü¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¤è¤ê¹â¤¤¶âÍø¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç»ñ¶â¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¼«Í³ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶âÍø¤Î¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ëþ´ü¸å¤Ë¤½¤Î»þÅÀ¤Î¹â¤¤¶âÍø¤ÇºÆÅê»ñ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¡Æ°Åª¤Ê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÍøÅÀ¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¶âÍø¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö300Ëü±ß¤òÍÂ¤±¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÄê´üÍÂ¶â¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¶âÍø¤Ï2025Ç¯11·î17Æü»þÅÀ¡Ë¡£
300Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡© ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¶ä¹Ô6¤Ä¤¤¤º¤ì¤âÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢¸µËÜ1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤È¤½¤ÎÍøÂ©¤Ê¤É¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿Äê´üÍÂ¶â¤Ç¤¹¡£
¡UI¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢ÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.90¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¸Ä¿ÍµÒ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§e¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â¡Á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼è°úÀìÍÑÍÂ¶â¡Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü300
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§300Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â Í¥¶ø¶âÍø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤Ï¶âÍøÇ¯1.20¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¾å¸Â³Û¤Ï1000Ëü±ß¡£
¤°¦É²¶ä¹Ô¡¡»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹Äê´üÍÂ¶â¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü300
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§300Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ß°Ê²¼¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨ÆÃÊÌ¶âÍø¥×¥é¥óÅ¬ÍÑ¡£½ªÎ»»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¡£
¥¤¤é¤ä¤«¶ä¹Ô¡¡SBI¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¤µ¤¯¤é¤ó¤ÜÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡£SBI¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü»ÙÅ¹¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¤«¤é¤Î¿¶ÂØ¤Ë¤è¤ë°ì³çÍÂÆþ¸ÂÄê¤Ç¡¢ÍÂÆþ¤ì¸ý¿ô¤Ë¤Ï¾å¸Â¤Ê¤·¡£
¦ÀÅ²¬¶ä¹Ô¡¡¤·¤º¤®¤ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¶âÍøÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¤Î1Ç¯¤â¤Î¡¦3Ç¯¤â¤Î¤¢¤ï¤»¤ÆÊç½¸¶â³Û750²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡£Êç½¸´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î14Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉáÄÌÍÂ¶â¤«¤éÄê´üÍÂ¶â¤ØÍÂ¤±ÂØ¤¨¤¿¾ì¹ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Êç½¸´ü´ÖÃæ¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÄê´üÍÂ¶â¤¬¼«Æ°·ÑÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥àÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¬¶âÍøÇ¯1.00¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¶â³Û10Ëü±ß°Ê¾å300Ëü±ß°Ê²¼¡£Êç½¸¶â³Û600²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡Ê3¥«·î¤´¤È¤Ë150²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¡Ë¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¸ýºÂ³«Àß´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯10·î14Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡£
¿·¤¿¤Ë¸ýºÂ³«Àß¤¹¤ëÊý¸ÂÄê¡ª¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡SBJ¶ä¹Ô¡¡¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÄê´üÍÂ¶â¡Ò¤Ï¤¸¤á¤¯¤ó¡Ó¡×
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨SBJ¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¸ýºÂ¤ò³«Àß¤µ¤ì¤ëÊý¸ÂÄê¤Ç¡¢1¿Í500Ëü±ß¤Þ¤Ç¡£¸ýºÂ³«Àß·î¤ò´Þ¤àÅö½é3¥«·î´Ö¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡£
¢¡au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¡¡¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼±þ±çÄê´üÍÂ¶â¡×
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¸ýºÂ¤ò³«Àß¤µ¤ì¤ëÊý¸ÂÄê¡£¸ýºÂ³«ÀßÆü¤«¤é¡¢¸ýºÂ³«ÀßÆü¤ÎÍâ¡¹·îËö¤Þ¤Ç¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡£
Äê´üÍÂ¶â¤òÃ»´ü±¿ÍÑ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥ÈºÇ¶á¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ï¡¢¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢3Ç¯¡¦5Ç¯¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¹´ü¤è¤ê¤â¡¢È¾Ç¯¤«¤é1Ç¯¤Ê¤ÉÃ»´ü¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¶âÍø¤ò¹â¤¯ÀßÄê¤¹¤ëÆ°¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äê´üÍÂ¶â¤òÃ»´ü¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¤è¤ê¹â¤¤¶âÍø¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç»ñ¶â¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¼«Í³ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶âÍø¤Î¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ëþ´ü¸å¤Ë¤½¤Î»þÅÀ¤Î¹â¤¤¶âÍø¤ÇºÆÅê»ñ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¡Æ°Åª¤Ê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÍøÅÀ¤Ç¤¹¡£
¶âÍø1.00¡ó¤À¤ÈÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¡©¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶âÍø1.00¡ó¤Ç1Ç¯Ëþ´ü¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë¡¢300Ëü±ß¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¡¢1Ç¯¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÍøÂ©¤ÏÀÇÈ´¤Á°¤Ç3Ëü±ß¡¢ÀÇ°ú¤¸å¤Ç2Ëü3906±ß¤Ç¤¹¡£»²¹Í¤Ë¶ä¹Ô¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)