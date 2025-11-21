俳優の水湊美緒さんは11月20日、自身のXを更新。年上の有名人とのデートショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：水湊美緒さん公式Xより）

俳優の水湊美緒さんは11月20日、自身のXを更新。年上有名人とのデートショットを披露しました。

「おー、凄いね」

水湊さんは「休演日は久本さんと1日デートでした」とつづり、1枚の写真を投稿。公園のような場所で撮影した、タレントの久本雅美さんとの自撮りショットです。明治座で上演された舞台『大逆転！戦国武将誉賑』で共演した2人。休演日を一緒に過ごすほど仲が良いのでしょうか。

ファンからは、「素敵！」「久本さんと一日デートとか凄すぎますなあ」「久本さんとデートは凄すぎる笑笑」「おー、凄いね」「久本さんとの2ショットめちゃ良くて素敵！」「楽しそう」「いい大先輩だね」と、称賛の声が相次ぎました。

舞台衣装の着物ショットも

20日には「#戦国かーにばる 新歌舞伎座公演」と、舞台衣装の着物ショットを公開していた水湊さん。ファンからは、「めっちゃ綺麗」「うわわ本当に美人さん」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。

(文:中村 凪)