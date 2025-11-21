「凄すぎる笑笑」水湊美緒、年上大物タレントとのデート報告に驚きの声「2ショットめちゃ良くて素敵！」
俳優の水湊美緒さんは11月20日、自身のXを更新。年上有名人とのデートショットを披露しました。
【写真】水湊美緒＆あの大物のデートショット
ファンからは、「素敵！」「久本さんと一日デートとか凄すぎますなあ」「久本さんとデートは凄すぎる笑笑」「おー、凄いね」「久本さんとの2ショットめちゃ良くて素敵！」「楽しそう」「いい大先輩だね」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
「おー、凄いね」水湊さんは「休演日は久本さんと1日デートでした」とつづり、1枚の写真を投稿。公園のような場所で撮影した、タレントの久本雅美さんとの自撮りショットです。明治座で上演された舞台『大逆転！戦国武将誉賑』で共演した2人。休演日を一緒に過ごすほど仲が良いのでしょうか。
舞台衣装の着物ショットも20日には「#戦国かーにばる 新歌舞伎座公演」と、舞台衣装の着物ショットを公開していた水湊さん。ファンからは、「めっちゃ綺麗」「うわわ本当に美人さん」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
