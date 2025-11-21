À¾Éð¤Î¹ëÏÓ¥»¡¼¥Ö²¦¤¬ÀèÈ¯ºÆÅ¾¸þ¤Ø¡¡À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡ÖÍèµ¨¤ÏÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¤¬ÀèÈ¯¡×¡¡ÊÆµå³¦ÌÜ»Ø¤¹º£°æÃ£Ìé¡¢üâ¶¶¸÷À®¤ÎÉÔºß´íµ¡µß¤¨¤ë¤«
¡¡À¾Éð¤ÎÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬21Æü¡¢º£µ¨¤Ï½é¤Î¥»¡¼¥Ö²¦¤Ëµ±¤¤¤¿Ê¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤ÎÀèÈ¯ºÆÅ¾¸þ¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£ºë¶Ì¸©ÈÓÇ½»Ô¤Ç¤ÎµåÃÄÇ¼²ñ¥´¥ë¥Õ¤Î¸å¡¢¡ÖÍèµ¨¤ÏÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¤¬ÀèÈ¯¡£¸½¾õ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ïº£µ¨10¾¡¤Îº£°æÃ£Ìé¡¢8¾¡¤Î郄¶¶¸÷À®¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ÎÊÆÂç¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾¸ý´ÆÆÄ¤â¡Ö¤â¤Á¤í¤óÄË¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ÇµßÀ¤¼ç¤È¤·¤Æ¡¢º£µ¨31¥»¡¼¥Ö¤Î¹ëÏÓ¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿·Á¤À¡£
¡¡Ê¿ÎÉ¤Ïº£µ¨¤â54»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¼ç¤ËÃæ·Ñ¤®¡¢ÍÞ¤¨¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢¤«¤Í¤ÆÀèÈ¯»Ö¸þ¤â¶¯¤¤¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÅÐÈÄ¤·¤¿23»î¹çÁ´¤Æ¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ11¾¡¡Ê7ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£24Ç¯ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤ä¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢ºÆ¤Óµß±ç¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£11·î¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ëµß±çÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¡¢郄¶¶¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤ÆÌ´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢MLB¤Ø¹Ô¤¯¡£¡Ê¾¾ºä¡ËÂçÊå¤ä¡ÊµÆÃÓ¡ËÍºÀ±¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢º£°æ¤È¡Ê¹â¶¶¡Ë¸÷À®¤Ë¤â¸þ¤³¤¦¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤É¤ì¤À¤±¾¡¤Æ¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë