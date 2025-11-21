20Æü¸á¸å¡¢¿·³ã¸©Æîµû¾Â»ÔÆâ¤Ç¸òÄÌ°ãÈ¿¤Î¼èÄù¤ê¤òÌÈ¤ì¤è¤¦¤È¼Ö¤òÈ¯¿Ê¤µ¤»¤ÆÀ©»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿·Ù»¡´±¤ò°ú¤­¤º¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ18ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¤Ë½»¤à¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¾¯Ç¯(18)¤Ç¤¹¡£

¾¯Ç¯¤Ï20Æü¸á¸å2»þÈ¾¤¹¤®¡¢Æîµû¾Â»ÔÀÄÌÚ¿·ÅÄÃÏÆâ¤ÎÆ»Ï©¾å¤Ç¸òÄÌ°ãÈ¿¤Î¼èÄù¤ê¤òÌÈ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤òÈ¯¿Ê¤µ¤»¡¢¤½¤ì¤òÀ©»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿·Ù»¡´±¤ò°ú¤­¤º¤Ã¤Æ¸øÌ³¤Î¼¹¹Ô¤òË¸³²¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ù»¡´±¤¬¸òÄÌ¼èÄùÃæ¤Ë¾¯Ç¯¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¸½Ç§¤·¡¢ÌÈµö¤ò½Ð¤¹¤è¤¦µá¤á¤¿ºÝ¤ËÆÍÇ¡¼Ö¤òÈ¯¿Ê¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ú¤­¤º¤é¤ì¤¿·Ù»¡´±¤Ï·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¾¯Ç¯¤Ï¡Ö¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¤·¤Æ·Ù»¡´±¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¼Ö¤òÈ¯¿Ê¤µ¤»¤Æ·Ù»¡´±¤ò°ú¤­¤º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¸òÄÌ°ãÈ¿¤ÎÆâÍÆ¤äÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£