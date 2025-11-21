J:COM¡¢¡ÖPRIDE»ØÉ¸2025¡×¤Ç¥´¡¼¥ë¥É¼õ¾Þ - LGBTQ¡Ü»Üºö¤¬É¾²Á
J:COM¤Ï11·î17Æü¡¢LGBTQ¡Ü¤Ê¤É¤ÎÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡ÖPRIDE»ØÉ¸2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¡×¤«¤éÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤Æ¤Î³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖPRIDE»ØÉ¸¡×¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×É½¾´¥Þ¡¼¥¯
¡û°ÊÁ°¤«¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü
¡ÖPRIDE»ØÉ¸¡×¤Ï¡¢work with Pride¤¬ºöÄê¤·¤¿¡¢LGBTQ¡Ü¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤òÉ¾²Á¤¹¤ë»ØÉ¸¤Ç¡¢¡Ö¹ÔÆ°Àë¸À¡×¡ÖÅö»ö¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¡Ö·¼È¯³èÆ°¡×¡Ö¿Í»öÀ©ÅÙ¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡Ö¼Ò²ñ¹×¸¥¡¦¾Ä³°³èÆ°¡×¤Î5¹àÌÜ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ÅÀ¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¡¢¥Ö¥í¥ó¥º¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤ë¡£
J:COM¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Á´½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿LGBTQ¡ÜÍý²òÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Îe¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¼Â»Ü¤ä¡¢Åö»ö¼Ô¤òÍý²ò¡¦»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¢¥é¥¤¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÎÇÛÉÛ¡¢ÀÅª»Ø¸þ¤äÀ¼«Ç§¤Ë´Ø¤¹¤ë³°ÉôÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÀßÃÖ¡¢Æ±À¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¡¢¼ÒÆâ´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
2025Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼çºÅ¤Î¡ÖLGBT-Ally¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ø¤Î»²²è¤ä¡¢´ðÁÃÃÎ¼±¤ä¼ÒÆâÀ©ÅÙ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖLGBTQ¡Ü¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê»Üºö¤â³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Áí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æº£²ó¤Î¥´¡¼¥ë¥ÉÇ§Äê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Öwork with Pride 2025¡×²ñ¾ì¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤ÎÍÍ»Ò
Æ±¼Ò¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶À°È÷¤ò¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÃì¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾¶È°÷¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤â´Þ¤á¡¢°ú¤Â³¤¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
JCOM¤¬ºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ëLGBTQ+ ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯
LGBTQ Ally¡Ê¥¢¥é¥¤¡Ë¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡¦¤¶¤Ã¤¯¤¥¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
