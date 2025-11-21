2ÂåÌÜ¥Í¥³±ØÄ¹»à¤Ì¡¡ÏÂ²Î»³ÅÅÅ´¤Î¡Ö¥Ë¥¿¥Þ¡×
¡¡ÏÂ²Î»³ÅÅÅ´¤Ï21Æü¡¢µ®»ÖÀîÀþµ®»Ö±Ø¡ÊÏÂ²Î»³¸©µª¤ÎÀî»Ô¡Ë¤Î2ÂåÌÜ¤¿¤Þ±ØÄ¹¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿»°ÌÓÇ¡Ö¥Ë¥¿¥Þ¡×¤¬»à¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£15ºÐ¤ÇÉÂµ¤¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£20Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢°ËÂÀµ§Á¾±Ø¹½Æâ¤Î»öÌ³½ê¤ÇÂ©¤ò°ú¤¼è¤ëÁ°¤Ë¡Ö¥Ë¥ã¡¼¡×¤ÈÌÄ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²¬»³»ÔÆâ¤Ç½¦¤ï¤ì¤¿¥Ë¥¿¥Þ¤Ï¡¢½éÂå±ØÄ¹¤¿¤Þ¤¬2015Ç¯6·î¤Ë»à¤ó¤À¸å¤ÎÆ±Ç¯8·î¡¢2ÂåÌÜ¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¡£¸©¤«¤é¡ÖÏÂ²Î»³¸©·®¸ù¼ß¡Ê¤ï¤«¤ä¤Þ¤Ç¥Ê¥¤¥È¡Ë¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Æ±¼Ò¤Î¼ÒÄ¹ÂåÍý¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂ²Î»³ÅÅÅ´¤Ï12·î13Æü¸á¸å0»þÈ¾¤«¤éµ®»Ö±Ø¤Ç¼ÒÁò¤ò¹Ô¤¦¡£Áòµ·°Ñ°÷Ä¹¤Ï¾®Åè¸÷¿®¼ÒÄ¹¡£