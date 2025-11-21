スガシタパートナーズ社長・菅下清廣「今は戦後7回目の大相場。材料が揃えば日経平均8万円を目指す展開も」
「今、誰も経験したことのない相場が始まっている」─菅下氏はこう強調する。高市早苗政権が発足し、日経平均株価は初めて、5万円を突破した。支持率も日本経済新聞の調査では74％、若い世代に限れば80％を超えている。これを市場も好感した形だが、財政や安全保障、人口減など、日本には課題が山積している。こうした材料を踏まえて、菅下氏は2028年、29年にも日経平均〝8万円相場〟の到来もあり得ると予測する。
「波動」と「人物」に注目して相場を分析
─ 高市政権が発足前後から株価が上昇するなど市場の期待は高いようです。日本経済再生が問われますが、今後の株式市場をどう見通していますか。
菅下 様々なエコノミストやアナリストは、経済、株価がどうなるかについて、金融・経済の指数を判断基準にしていますが、私の判断基準は違います。
私もそれらのデータは見ていますが、データだけでは未来予測はできません。例えば、日本の大手証券会社は日経平均が4万9000円を付けてから、年末の株価見通しを4万9000円と出していました。
私が重視するのは相場の「波動」です。そして、それ以上に重視するのは「人物」です。世界経済や株式市場に最も大きな影響を与えているのはアメリカです。その意味でアメリカの大統領が誰で、どういう人物かを読むことが基本になります。
2期目の登場以来、多くのメディアでは批判一色ですが、私は、トランプ大統領は有能な大統領だと見ています。トップが有能であるかどうかは国にとって非常に重要です。
日本は「失われた30年」と言われた低迷期がありましたが、この間の国のトップが、状況を打開する手を打てなかったことが大きな要因だと言わざるを得ません。
2012年には安倍晋三首相が就任し、経済政策「アベノミクス」で株価が上昇し、企業業績も改善しました。これが契機となり今、日本はデフレを脱却しようとしています。
─ 高市首相の政策をどう見通しますか。
菅下 財政と国防の大転換です。財政は、これまでの日本の首相は「財政均衡型」でした。安倍元首相ですら、異次元の金融緩和は実行できたものの、機動的な財政出動については十分にはできず、構造改革もできませんでした。その課題にどう対応するかは問われます。
「空売り」勢の売りが株価を押し上げる
─ 防衛はどう見ますか。
菅下 憲法改正への道筋を付け、国防力を充実させるのではないかと見ています。今までは、国防力を充実しようと思うと、中国、韓国、国内の野党から「ファシズムの台頭だ」などと批判されましたが、高市首相はやり切るのではないかと思います。
「強い日本」を実現するために大事なのは財政と国防です。そのためにも財政政策の転換が必要です。つまり、必要ならば赤字国債の発行も行い、景気を刺激する。金融緩和と積極財政が柱になります。
このことを、すでに市場は好感して、株価は上昇しています。また、日本経済新聞の世論調査では、高市内閣の支持率は74％と高く、さらに言えば、18歳から39歳という若年層からの支持率は80％を超えています。若い世代からの期待が非常に高い。
─ 株価にもプラスだと。
菅下 すでに日経平均は初の5万円台を付けています。ただ、これだけ株価が上がると「ここが天井だ」と考える人が大勢出てきます。
日本で30年以上デフレが続き、株価、企業業績が低迷していたことから、「デフレマインド」が浸透してきたことが要因です。このデフレマインドを払拭しなければなりません。
