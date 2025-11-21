国による生活保護費の基準額の引き下げを違法だと認めた最高裁判決を受け、厚生労働省は２１日、全受給者に減額分の一部を支給すると発表した。

違法とされたのとは別方法で算出した引き下げ率を適用する。さらに、原告には特別給付金を上乗せし、違法に減額された保護費分を補償する。

問題となっているのは厚労省が２０１３〜１５年、食費や光熱費などの「生活扶助」の基準額を最大１０％引き下げた措置。物価下落率を反映させた「デフレ調整」（約５８０億円）と、一般低所得者との均衡を図る「ゆがみ調整」（約９０億円）による引き下げで、計約６７０億円削減された。

最高裁は、このうちデフレ調整による４・７８％の引き下げ率は、厚労省が専門家に諮らずに独自算出したことなどを問題視し、違法と認定。一方、ゆがみ調整は適法とした。

厚労省は最高裁判決後、有識者委員会の検討を経て、デフレ調整に代わり、当時の低所得世帯の消費実態に基づいて改めて算出した２・４９％の引き下げ率を適用することを決定。違法とされた４・７８％よりも引き下げ幅が小さくなるため、全受給者に減額分の一部を補償することにした。

一方で、長期に及んだ訴訟の負担などを踏まえ、原告には特別給付金も追加支給し、違法な減額分を補償する。ただ、ゆがみ調整は再び実施されるため、原告側が求めていた改定前の保護費との差額の全額補償は実現しない。

厚労省は確定した訴訟の原告に加え、係争中の同種訴訟も含めた全ての原告約７００人に対し、特別給付による補償を進める。死亡した当時の受給者については、過去の判例を根拠に支給の対象外とする。追加支給対象は約３００万世帯で、保護費は２０００億円前後と見込まれる。

厚労省の発表を受け、一連の訴訟を起こした原告代理人弁護士らは２１日、「司法軽視の再減額方針の撤回を強く求める」などとする緊急声明を出し、改めて全受給者の全額補償を求めた。