ÁÐ»Ò¤Î½Ð»º¤È°é»ù¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç ¡È»Ò¤É¤â¤ò¤É¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤«¡É ¤ò¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¼«¿È¤¬¼õ¤±¤¿°¦¾ð¤Ë´¶¼Õ¡¡ÁÐ»Ò¤Ë»×¤¤Êç¤ë¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¤É¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë
æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤âÂç¹¥¤¤Ê²ÈÂ²¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¡×¡Ö´¶¼Õ¤¬²þ¤á¤Æ¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Æü¡¹Í¯¤½Ð¤ëÁÛ¤¤¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÄÖ¤ê¡¢¡ÖÁÐ»Ò¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡ÖÁÐ»Ò¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë·ò¹¯¤ËÀ¸¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖËèÆü¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë»×¤¤¤¬½ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»×¹Í¤ò°î¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ª¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¤É¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÌä¤¤¤«¤±¡£¡ÖÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤È¿åÂ²´Û¡×¡Ö¹¾¥ÎÅç¡¢¶äºÂ¡¢ÀõÁð¡¢Ã«º¬Àé¡×¡Ö¤â¤Á¤í¤óÃæÌî¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡×¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡×¤Ê¤ÉºÝ¸Â¤Ê¤¯µó¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤¡³ð¤¨¤¿¤¤¤Ê¤¡¡ª¡×¤ÈÌÑÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï ¡Èµ²±¤Ë»Ä¤ë¤ª½Ð¤«¤±¤Ï¾®³ØÀ¸°Ê¹ß¤À¤Ê¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡É ¡È°ìºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÆ°Êª±à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤±¤ÐÆ°Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¿®¤¸¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡É ¡È¤è¤¯Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï²Ê³Ø´Û¤äº«Ãî´Û¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÀèÀ¸¤Ë¡É ¡Èºù¤ÎÆ÷¤¤¤«¤°¤À¤±¤Ç¡¢¸Þ´¶»É·ã¡É ¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ªÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¤ÈÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡ª¡É ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
