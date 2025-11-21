世の中には、平気で女性を傷つける男性もいますよね。彼女がいるのに浮気をして裏切るような最低な人とは、さっさと別れて次の恋愛に進むべきですが、そう簡単には切り替えられないのが現実。そんなとき友人のアドバイスが役立つことがあるようで……？

今回は、失恋でどん底だったときに一人旅をしたら最高だった話をご紹介いたします。

一人旅で吹っ切れた

「彼氏に浮気をされてひどく落ち込んでいた私。しかも浮気相手は1人ではなく、3人もいたんです……。私のことを愛してくれていると思ったのに、本当にショックでした。結局彼氏は私ではなく浮気相手の一人を選んで、フラれてしまいました。

しばらく食事も喉が通らない日が続いていたとき、心配してくれた友人がランチに誘ってくれたんです。話を聞いてもらって少し楽になったのですが、友人が『それほど傷ついたらすぐに新しい恋を考えるのもつらいよね』『いっそ派手に気分転換したら？』とアドバイスしてくれました。気分転換なんて考えもしなかったけど、友人が『旅行とかいいんじゃない？』と言ってくれたことがきっかけで、一人旅を計画することに。

国内旅行で温泉もいいかな、と思ったけど、もっと大胆に行動したかったのでハワイ旅行に決めました。初めての海外、初めての一人旅行……。行くまではドキドキだったけど、本当に行ってよかったですね。異国の地でゆっくり過ごせて、彼氏に浮気されたことなんてちっぽけだと思えたし、なんだか自分に自信がついた気がします。大袈裟かもしれないけど、人生観が変わったので、失恋して落ち込む女子にはぜひおすすめしたいですね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 失恋するとなにもやる気が起きなくなりますよね。そんなときこそ思い切った行動が、立ち直るきっかけになるのかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。