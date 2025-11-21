¸µ¥â¡¼Ì¼À¸ÅÄ°áÍüÆà¡¡¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¯¤Ã¤¤ê¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¡Ö¤¨¤ê¤È¤ªÂ·¤¤¤·¤è¤Ã¡×
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀ¸ÅÄ°áÍüÆà¡Ê28¡Ë¤¬¡¢20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
À¸ÅÄ¤Ï¡ÖKANGOL REWARD¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤â¤¯¤Ã¤¤ê¤Î¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó¤ËÉáÃÊ¤«¤é°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍÍ¤ËÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡¤¨¤ê¤È¤ªÂ·¤¤¤·¤è¤Ã¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤½¤í¤¤¤Ë¤¹¤ë¡ª¡×¡Ö¤¨¤ê¤Ý¤ó¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈ±Ã»¤¤¤Î¥Û¥ó¥È¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¤§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
À¸ÅÄ¤Ï11Ç¯1·î¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£9´ü¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£23Ç¯11·î¤Ë10ÂåÌÜ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£