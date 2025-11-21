◾️ニューシングル「Da-Da-Da」

2025年12月10日（水）発売

予約：https://www.jvcmusic.co.jp/ICEx/Da-Da-Da/

◆商品内容

・初回限定盤A(CD+Blu-ray) VIZL-2485 / 価格：\3,300（税込）

M1, Da-Da-Da / M2, Under Water

[Blu-ray] ICEx Fight!! -番外編 Sports Battle-

・初回限定盤B(CD+Blu-ray) VIZL-2486 / 価格：\3,300（税込）

M1, Da-Da-Da / M2, Drive in my Tokyo

[Blu-ray] ICEx Fight!! -Five Games Battle-

01.ICEx Fight!! -Five Games Battle- 総集編

02.Blue Wish（ULYSSES）

03.Crazy Drive（IV-y）

・通常盤(CDのみ) VICL-37801 / 価格：\1,210（税込）

M1, Da-Da-Da / M2, ロボハ

◆チェーン別オリジナル購入特典

下記チェーン店舗・オンラインストアにてICEx 7thシングル「Da-Da-Da」をお買い上げの方に、チェーンオリジナル特典を先着でプレゼント致します。各特典ともに数に限りがございますので、お早めにご予約・お買い求めください。

[対象店舗内容]

・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE

オリジナルステッカーA

・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online

オリジナルステッカーB

・VICTOR ONLINE STORE

オリジナルステッカーC

・Amazon.co.jp

メガジャケ

・楽天ブックス

4カットフォトシート（フォトグレイ風）※ランダム8種

・セブンネットショッピング

缶バッジ ※ランダム8種

※イベント対象商品(NZS,NCS品番)は対象外となります。

※初回限定盤A、初回限定盤Bに収録されるBlu-rayの内容は異なります。