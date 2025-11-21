ICEx、”ツノビジュアル”と特別衣装で魅せる「Da-Da-Da」MV公開
ICExが、12月10日に発売される7thシングルより表題曲「Da-Da-Da」のミュージックビデオを公開した。
本作品は迫力のあるダンスパフォーマンスを中心に構成された映像作品となっており、ダークで洗練された世界観のセットの中でクールに舞う彼らの姿が見どころ。クライマックスには最新アーティスト写真でお馴染みの”ツノビジュアル”のヘアスタイルとなり、MV限定の特別衣装を身に纏った姿で登場する。細部まで世界観にこだわり抜いたICExの新たな一面を堪能してほしい。
MV公開にあわせ、各SNSを対象としたMVシェアキャンペーンもスタートした。こちらはMV撮影中の貴重なオフショットのフィルム写真が手に入るキャンペーンとなっている。詳細はオフィシャルサイトにて。
◾️「Da-Da-Da」
2025年10月24日（金）配信リリース
配信：https://jvcmusic.lnk.to/Da-Da-Da
◆主題歌／カンテレ×FODドラマ『地獄は善意で出来ている』
2025年10月16日（木）スタート
カンテレ：毎週木曜深夜 0時15分〜0時45分
フジテレビ：毎週木曜深夜 0時45分〜1時15分
・配信
カンテレ1話放送直後からFODにて1週間の先行配信
・出演
草川拓弥 高野洸 渡邉美穂 吉田健悟・井頭愛海 細田善彦 ほか
詳細：https://www.ktv.jp/jigodeki/
◾️＜ICEx 3rd Anniversary Concert “ICEx School”＞
神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール
2026年3月22日（日）開場16:30／開演17:30
詳細：https://icex.jp/contents/983352
■＜ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx After School”＞
2026年3月31日(火)豊洲PIT
＜1部＞open 14:30 / start 15:30
＜2部＞open 18:00 / start 19:00
詳細：https://icex.jp/contents/1003642
◾️ニューシングル「Da-Da-Da」
2025年12月10日（水）発売
予約：https://www.jvcmusic.co.jp/ICEx/Da-Da-Da/
◆商品内容
・初回限定盤A(CD+Blu-ray) VIZL-2485 / 価格：\3,300（税込）
M1, Da-Da-Da / M2, Under Water
[Blu-ray] ICEx Fight!! -番外編 Sports Battle-
・初回限定盤B(CD+Blu-ray) VIZL-2486 / 価格：\3,300（税込）
M1, Da-Da-Da / M2, Drive in my Tokyo
[Blu-ray] ICEx Fight!! -Five Games Battle-
01.ICEx Fight!! -Five Games Battle- 総集編
02.Blue Wish（ULYSSES）
03.Crazy Drive（IV-y）
・通常盤(CDのみ) VICL-37801 / 価格：\1,210（税込）
M1, Da-Da-Da / M2, ロボハ
◆チェーン別オリジナル購入特典
下記チェーン店舗・オンラインストアにてICEx 7thシングル「Da-Da-Da」をお買い上げの方に、チェーンオリジナル特典を先着でプレゼント致します。各特典ともに数に限りがございますので、お早めにご予約・お買い求めください。
[対象店舗内容]
・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE
オリジナルステッカーA
・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online
オリジナルステッカーB
・VICTOR ONLINE STORE
オリジナルステッカーC
・Amazon.co.jp
メガジャケ
・楽天ブックス
4カットフォトシート（フォトグレイ風）※ランダム8種
・セブンネットショッピング
缶バッジ ※ランダム8種
※イベント対象商品(NZS,NCS品番)は対象外となります。
※初回限定盤A、初回限定盤Bに収録されるBlu-rayの内容は異なります。
◾️リリースイベント
◆＜ICEx 7thシングル「Da-Da-Da」発売記念リリースイベント Secret Stage＞
日時・場所
2025年11月22日（土）＠愛知県・エアポートウォーク名古屋 3階イベントステージ
ミニライブ：14:00開演
Secret Stage：中村旺太郎
2025年11月23日（日）＠大阪府・南港ATC 海辺のステージ
ミニライブ：14:00開演
Secret Stage：筒井俊旭
2025年11月29日（土）＠埼玉県・イオンレイクタウンkaze 光の広場
ミニライブ：14:00開演
Secret Stage：千田波空斗
2025年12月6日（土）＠埼玉県・エミテラス所沢 2F TOKOROZAWA e-CUBE
ミニライブ：14:00開演
Secret Stage：山本龍人
2025年12月7日（日）＠宮城県・仙台駅前E BeanS 10階 屋上特設ステージ
ミニライブ：14:00開演
Secret Stage：竹野世梛
2025年12月13日（土）＠神奈川県・みなとみらい 日本丸メモリアルパーク
ミニライブ：14:00開演
Secret Stage：志賀李玖
◆＜ICEx 7thシングル「Da-Da-Da」発売記念スペシャルイベント＞
2025年12月10日（水）＠東京都・ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ
※Secret Stageでは、この日だけのスペシャルなステージを各メンバーがプロデュースをし、ソロでのパフォーマンスを行います。
※参加メンバーが変更になる場合がございます。
関連リンク
◆ICEx公式YouTubeチャンネル(仮)
◆ICEx オフィシャルサイト
◆ICEx オフィシャルX
◆ICEx オフィシャルInstagram
◆ICEx オフィシャルYouTubeチャンネル
◆ICEx オフィシャルTikTok