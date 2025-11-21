【13話】 11月21日 公開

小学館は11月21日、南文夏氏によるマンガ「かわいい同盟」第13話の無料公開をマンガワンにて開始した。

本作は、お互いを「かわいい」と言い合える＜かわいい同盟＞を結成した女子高生・翠花（すいか）とクラスメイト・佳奈が織りなす青春群像劇。第13話では目前に迫った文化祭の準備後、メイド服を人前で着ることを不安に思う佳奈に対し、翠花が言葉をかける。

なお現在、マンガワンでは最新話となる第14話の先読み配信も行なわれており、購読には80コインか2SPライフが必要となる。次回の更新は12月19日を予定している。

第13話のページ

第14話のページ

美人でクール、男女から憧れられている女子高生・翠花（すいか）。 実は密かに自分とは正反対の…やわらかで、まるくて、かわいい…地味なクラスメイト・佳奈に憧れている。 でも自分が「かわいい」好きだなんてキャラじゃないし、女らしくするのってなんだか…怖い。 実は佳奈も人に言えない「かわいい」秘密を抱えていると知った翠花は、「かわいい」を共有して愉しむ、お互いを「かわいい」と言い合える＜かわいい同盟＞を結成する。 「かわいい」に縛られ焦がれるわたしたちの、ドキドキしてリアルに迫る、青春群像劇。

(C)南文夏／小学館