時速36kmが、先日開催された無料生配信＆フロアライブ＜全天球型漸近遠隔独演会 vol.1＞より、「銀河鉄道の夜明け〜動物的な暮らし」のライブ映像を公開した。生配信から更に再編集され、ライブの魅力が詰まった映像となっている。





さらに、12月17日発売の新作EP『Around us』のリリースを記念して、仲川慎之介（Vo, G）によるインストア弾き語りライブ＆サイン会の開催が決定。1月14日 タワーレコード新宿店、1月22日 タワーレコード梅田NU茶屋町店、1月23日 タワーレコード名古屋パルコ店と、東名阪のタワーレコード3店舗で実施される。

参加には、対象店舗にて『Around us』を予約または購入した人に先着で配布される「イベント入場引換券（※1会計につき1枚）」および「特典券（※CD1枚につき1枚）」が必要となる。

さらに、タワーレコード渋谷店では『Around us』購入者に先着でジャケット絵柄の缶バッジをプレゼント。タワーレコード町田店では、期間限定でメンバーのサイン＆コメントが印字されたレシートが発行されるなど、店舗ごとの特典も用意されている。

■『Around us』発売記念イベント

2026年1月14日（水）タワーレコード新宿店 START：20:45 集合 : 20:30

2026年1月22日（木）タワーレコード梅田NU茶屋町店 START : 19:30 集合 : 18:45

2026年1月23日（金）タワーレコード名古屋パルコ店 START：18:30 集合：18:15

内容：Vo/Gt仲川慎之介弾き語り＋CDサイン会

■EP『Around us』

2025年12月17日（水） リリース

予約：https://36kmperhour.lnk.to/Aroundus_EP

配信：https://36kmperhour.lnk.to/Aroundus CD / PCCI-00031 / 2,200円（税込）

▼収録内容

01.Around i

02.tiny spark

03.新式弐型

04.デイドランカー

05.Gazer

06.Happy

07.Around you

08.ゴースト

■＜時速36km one man live -hyper (un)usual＞

2025年12月14日（日）東京・渋谷CLUB QUATTRO 開場：16:30 開演：17:30

※SOLD OUT