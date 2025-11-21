¹ÃÉÜ¤¬¼ÒÄ¹¤È»³ËÜ±Ñ¿Ã¤Î¸ºÊð¤ò·èÄê¡Ä½µ´©»ïÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê²ò·è¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ï21Æü¡¢º´µ×´Ö¸çÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÈDF»³ËÜ±Ñ¿Ã¤Î¸ºÊð½èÊ¬¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ë´Ø¤·¤ÆÀèÆü¡¢°ìÉô½µ´©»ï¤¬ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÊóÆ»¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï19Æü¤Ë»³ËÜËÜ¿Í¤«¤é¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë³§ÍÍ¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ì¤è¤¦³èÆ°¼«½Í¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢³èÆ°Ää»ß¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ï²þ¤á¤Æ½èÊ¬¤ò·èÄê¡£º´µ×´Ö¼ÒÄ¹¤Ë´ÉÍýÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ1¤«·î¤Î¸ºÊð5%¡¢»³ËÜËÜ¿Í¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤È¥Á¡¼¥à¤Î¼Ò²ñÅª¿®ÍÑ¤òÔÌÂ»¤·¤¿ÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ2¤«·î¤Î¸ºÊð10%¤ò²Ê¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢»ä¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¾Ý¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤´À¼±ç¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍÊý¤ä¥Á¡¼¥à¤È¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍÊýµÚ¤Ó¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶ÈÍÍ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍÊý¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊóÆ»ÆâÍÆ¤Î¿¿´æ¤ò´Þ¤á»ä¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤ÏÌµ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´û¤Ë¤³¤ÎÊóÆ»°ÊÁ°¤ËÁê¼ê¤ÎÇÛ¶ö¼ÔÍÍ¤È¤Î´Ö¤Ç»ö¼Â´Ø·¸¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê²ò·è¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¤Æ¤Ï¡¢»ä¤ÎÇ§¼±¤Î´Å¤µ¤«¤é¾·¤¤¤¿»öÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¤´ÈãÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë½êÂ¸¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³§ÍÍÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½¾õ¤Î»ä¤«¤é²¿¤«¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤ÏÌµ¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¤Ë¤Ï¡¢ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤¯Êý¤¬¤ª¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤È¥¯¥é¥Ö¤ò¤ª»Ù¤¨Äº¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍÊý¤Ø¤Î¤´ÇÛÎ¸¤òÄº¤¤¿¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
