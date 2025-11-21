31年前の今日、11月21日に「Let’s Play Winter」でCDデビューしたhitomi。

昨年の11月、活動30周年を記念し、本邦初公開を含む様々な写真を年代別にキュレーションしていく特設サイト「hitomi 30th anniversary PHOTO MUSEUM」を開設し、アニバーサリーイヤーの1年間を通じて、撮影当時にタイムトラベルしたような気分を味わえる写真を掲載してきた。

◆30周年特設サイト「hitomi 30th anniversary PHOTO MUSEUM」

例えば、1月9日は「23年前に『SAMURAI DRIVE』をリリースした日」として、CDジャケットと共に、同楽曲が起用された花王「AUBE」のTVCM映像をアップし、ヘソ出しルックや平成メイクが「まさに（今流行りの）Y2Kファッション」と話題を呼んだ。

またある時は、26年前にリリースされた自身初のベストアルバム『h』のビルボードが掲げられた渋谷センター街の様子を掲載し、インスタグラムには、現在のセンター街の同じ場所に立つ姿を投稿。時を経て大きく変貌した街の様子とは対照的に、二十代から変わらぬスタイルを保つhitomiの姿に驚きの声が上がった。

その他、未公開だったデビュー前の宣材写真や本邦初公開のポラロイドなど、1年間で約400枚の写真や映像を掲載。そんなデジタルミュージアムが、昨日、完成を迎えた。最後にアップされたのは、ファーストアルバム『GO TO THE TOP』、自身最大のヒットとなったアルバム『by myself』、そして、代表曲「LOVE 2000」などが収録されたアルバム『LOVE LIFE』の当時のTVCM映像。

さらに、30周年の集大成として行った自身初のオンラインライブを音源化した『Re:CONNECT』のリリースを発表。自身初のライブアルバムとして12月24日に、デジタル配信リリースされる。

2026年3月28日には、東京/渋谷 duo MUSIC EXCHANGEで＜hitomi Live 2026 - STAND BY＞の開催も決定しており、本日18時から、オフィシャル先行チケットの販売が開始される。

30周年を記念して開設した

「hitomi 30th anniversary PHOTO MUSEUM」が、

ついに完成しました。

この1年

これまでの活動を振り返りみんなに

改めて私のやってきた事を観てもらおうと

企画したんだけど…

一番私自身が振り返り

あの時こんな事あったよな〜って

懐かしんでいたのかもな〜。

大事な想い出が詰まった

フォト・アルバム！

最後のページは大好きだった

Album”LOVE LIFE”の

テレビスポットにしました。

明日からまた新しいhitomiの1年が

始まります。これまでの歩みを胸に

未来へとまた踏み出していきたいな〜

って思います。

これからもhitomiと

hitomiの音楽をよろしくねっ。

hitomi

＜ hitomi Live 2026 - STAND BY＞

開催日時：2026年3月28日(土) Open 17:00 / Start 17:30

会場：東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE

チケット（別途ドリンク代）：

グッズ付き/指定席：29,000円（税込）

グッズ付き/スタンディング：25,000円（税込）

通常指定席：13,500円（税込）

通常スタンディング：9,500円（税込） ※グッズ（Live Blu-ray + Live Album CD + フォトブック + 限定Tシャツ）詳細

・Live Blu-ray：hitomi 30th Anniversary Online Live「Re:CONNECT」のライブ映像＋α

・Live CD：hitomi 30th Anniversary Online Live「Re:CONNECT」のライブアルバム＋α

・30周年/豪華フォトブック

・限定Tシャツ（Lサイズ）

・お渡し会実施（グッズ付きチケットをご購入のお客様には、終演後、hitomi本人よりお渡し会を実施） チケットオフィシャル先行受付

URL：https://l-tike.com/st1/hitomi-official

受付期間：2025年11月21日(金)18:00〜12月3日(水)23:59まで

Live Best Album『Re:CONNECT』

2025年12月24日（水）リリース 収録曲：

01_Supernova

02_MARIA

03_flow

04_キミにKISS

05_IS IT YOU?

06_体温（蹲）/ 作詞：持田香織

07_there is…（LOVE）/ 作詞：伴都美子

08_CANDY GIRL

09_BLADE RUNNER

10_WORLD! WIDE! LOVE!

11_SAMURAI DRIVE

12_LOVE 2000