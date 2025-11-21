女優の北川景子(39)が21日に放送のフジテレビ系「さんまのまんま 明石家おしゃべり万博！開幕SP」（後9・00）に出演。5歳の長女が、「かなりロックになってきました」と明かした。

北川は2016年にミュージシャンでタレントのDAIGOと結婚、5歳の長女、1歳の長男をもうけた。

さんまは「良く知っているDAIGOと結婚して。“確かに〜”とか言うてた。こんな男と誰が結婚するんやろと思っていたら、あなたと結婚したんですよ」と言うと北川は手を上げて「確かに〜」とDAIGOのマネで答えた。

DAIGOは「ロック王子」と呼ばれていたと語り、交際が始ってしから第1子の妊娠中までは、DAIGOのライブにも行っていたという。だが「音が凄く大きいんですね。楽器も凄く大きくて、胎教にあまりよくないのかなと…。何かちょっと響きすぎかなみたいな感じで。クラシック聞いてました。妊娠中は」と語った。

だが、「あまり意味はなくて、娘がかなりロックになってきました。凄い首振り回してます。本当に。やっぱりうるさいのが好きなんですね。体が反応して。遺伝子が勝っている」とヘッドバンギングするジェスチャーをして笑い、すでにギターにも触っていると明かした。

さらに「私もやっぱり染まって来たって言うか…似通ってくるんですよね」と言い「もともと私も音楽が好きで、好きなものが一緒だったんですね。デヴィッド・ボウイが大好きで、夫もデヴィッド・ボウイを神としてあがめていたらしくて。で、まあロックで結婚した。あと、革のライダースとかそういいうファッションも好きなものが共通していて」と語った。