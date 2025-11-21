即、今っぽイメチェン！【40・50代】が参考にしたい♡「大人のシャレ見えヘア」

いつものヘアスタイルからちょっと雰囲気を変えたい。そんな時は、トレンドを意識しつつも、落ち着きのある色味やシルエットで大人らしさを残すのがポイントです。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、上品さとこなれ感を両立した「シャレ見えヘア」をご紹介します。

コントラストが映える！ ボブ × 細めハイライト

ベースはダークグレージュ。細めのコントラストハイライトを入れることで、透明感と柔らかさが際立ちます。ラフな質感のレイヤーボブは、動きが出るたびに立体感が増して軽やかな印象に。ベースが落ち着いたトーンでも重たく見えにくく、華やぎのある仕上がりです。

シアーグレージュの小顔ネオウルフ

シアーグレージュの透け感が映える、今どきのウルフヘア。レイヤーを重ね、カットで自然なひし形シルエットをデザインしています。仕上げはストレートでも、控えめなくびれが演出できるのが魅力。軽やな毛流れが輪郭をやさしく包み、今っぽい抜け感を添えています。

白髪ぼかし × 大人ボブレイヤー

白髪をぼかすように入れたハイライトが、ベースの暗髪をやわらかくトーンアップ。全体にたっぷりとレイヤーを重ね、ワンカールのスタイリングで華やかな印象に。ボリュームUPを叶えながら、上品さとこなれ感をほどよく演出した大人のボブです。

まろやかブラウンのミディアムレイヤー

まろやかなブラウンカラーが艶と柔らかさを引き立てるミディアムレイヤー。トップを内へ、ベースをナチュラルに外へ流すことで、自然なくびれと動きが生まれます。繊細な毛束感が上品に揺れて、大人のシャレ感漂うスタイルに仕上がりました。

