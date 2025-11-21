MISAMO、約1年3ヶ月ぶり新譜発売決定 2組のMISAMOが対峙するトレーラー公開
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOが、JAPAN 1st ALBUM『PLAY』を2026年2月4日にリリースすることが決定。前作から約1年3ヶ月ぶりの新譜発売となる。
【動画】2組のMISAMOが対峙するトレーラー
公開されたトレーラーは「Welcome to the stage.」というMINAの公演の始まりを知らせる観覧案内コメントでスタート。これまでリリースされた『Masterpiece』『HAUTE COUTURE』のビジュアルが歴代の舞台作品のポスターのように並んでいる廊下を進んでいくと『PLAY』の扉が開かれ、開演のベルが鳴り響く。白くきらびやかな衣装を身にまとい観客席に腰掛ける3人が、目の前の舞台上にマニッシュな衣装で堂々と登場する3人を見つめる。
対照的な出で立ちで2組のMISAMOが対峙するという神秘的でコンセプチュアルな映像の中で、「今あなたが腰かけているその席が、実は観客席ではないかもしれないという事も。さあ、あなたの現実はここで幕を閉じ、舞台に立つ番です」と問いかける。見るものをハッとさせ、引き込まれるような映像となっている。
【動画】2組のMISAMOが対峙するトレーラー
公開されたトレーラーは「Welcome to the stage.」というMINAの公演の始まりを知らせる観覧案内コメントでスタート。これまでリリースされた『Masterpiece』『HAUTE COUTURE』のビジュアルが歴代の舞台作品のポスターのように並んでいる廊下を進んでいくと『PLAY』の扉が開かれ、開演のベルが鳴り響く。白くきらびやかな衣装を身にまとい観客席に腰掛ける3人が、目の前の舞台上にマニッシュな衣装で堂々と登場する3人を見つめる。
対照的な出で立ちで2組のMISAMOが対峙するという神秘的でコンセプチュアルな映像の中で、「今あなたが腰かけているその席が、実は観客席ではないかもしれないという事も。さあ、あなたの現実はここで幕を閉じ、舞台に立つ番です」と問いかける。見るものをハッとさせ、引き込まれるような映像となっている。