ÊÛÅö¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¡×¡¡¥í¥´À½ºî¼Ô¤Î¡È¿¿¼Â¡É¤¬º£Ìë¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤ÇÈ½ÌÀ
¡¡ÊÛÅö¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ö¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÁíËÜÉô¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶è¡Ë¤¬¡¢Æ±Å¹¤Î½ñÂÎ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À©ºî¤·¤¿¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢11·î21Æü¸á¸å11»þ17Ê¬¤«¤é´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ëÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¢TVer¡¢ABEMA¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê¡Ë¤Ç¡¢¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û50Ç¯Á°¤Ë¥í¥´¤òÀ©ºî¤·¤¿¿Í¤Î¡ÈÀµÂÎ¡É¤È¤Ï¡Ä¡¡¶ÛÇ÷´¶ÅÁ¤ï¤ëÈÖÁÈ¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¡ª
¡¡2026Ç¯6·î¤ËÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¡£ÁíËÜÉô¤¬¡¢º£Ç¯10·î8Æü¡¢Æ±Å¹¤Î½ñÂÎ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À©ºî¤·¤¿¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸ø¼°¡ÖX¡×¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢17Ëü¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼ê½ñ¤É÷¤ÎÉ®Ê¸»ú¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Æ¤Ã¤¤ê´ªÄâÎ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Åö»þ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È³ØÀ¸¤¬½ñ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¿¤À¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤ó50Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼ê³Ý¤«¤ê¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ËÄ´ºº°ÍÍê¤âÆ±»þ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡11·î21ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁíËÜÉô¤Î60ºÐ¤ÎÃËÀ¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤ªÎé¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ø»ä¤ÎÊì¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø»ä¤Î¸µÉ×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÂçÎÌ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿ÊÄ½¡Ê¤·¤ó¤Á¤ç¤¯¡Ë¤âÊó¹ð¡£¾ðÊó¤¬ºøÁî¡Ê¤µ¤¯¤½¤¦¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¼ÒÆâ¤Ï¡È¤ª¼ê¾å¤²¾õÂÖ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Ä´ºº¤ò³«»Ï¡£ºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤ÎÂè1¹æÅ¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤â¡¢¡ÖÅö»þ¤ÎÆ±Î½¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ÏÌµ±ï¤Ê¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢3¿Í¤ÎÍÎÏ¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤ò¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤¬¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±ÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤µ¤ó¤¬¡ÖÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¡×¤Ë½é½¢Ç¤¡£¡Ö¼å¾®¥Ð¥¹¥±Éô¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤Î»î¹çÁê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÎ¾¼ê¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£