Ä¹Þ¼¹ä¡¡¥é¥¤¥ÖÅöÆüÃæ»ß¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÖÎÉÀÈ¯ºîÀÆ¬°ÌÊÑ´¹À¤á¤Þ¤¤¡×¡¡ÀºÌ©¸¡ºº¤ÇÈ½ÌÀ
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄ¹Þ¼¹ä(69)¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬21Æü¤Ë¹¹¿·¤·¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Ä¹Þ¼¤Ï15Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÅöÆüÃæ»ß¡¢Íâ16Æü¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢15Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¸ø±é¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸³Æ°Ì¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£15Æü¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Æ¶ÛµÞ½èÃÖ¤ò¼õ¤±¡¢ÍâÆü16Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¸ø±é2ÆüÌÜ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¤Øµ¢µþ¸å¤Ë²þ¤á¤ÆÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ØÎÉÀÈ¯ºîÀÆ¬°ÌÊÑ´¹À¤á¤Þ¤¤¡ÊBPPV¡Ë¡Ù¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖËÜ¼À´µ¤ÏÆ¬°Ì¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê°ì»þÅª¤Ê¤á¤Þ¤¤¤¬À¸¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÎÉÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê²þÁ±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Þ¼¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç16Æü¤Î¸ø±éÁ°¤Ë¡ÖºòÆüÂÎÄ´²õ¤·¤¿¡£Ã¦¿å¤È¤á¤Þ¤¤¤À¡£µ¯¤¤ì¤ºÎ©¤Æ¤º¡¡µßµÞ³°Íè¤Ç½èÃÖ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¾É¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£