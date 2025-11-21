ÂæÏÑ¡¢ÆüËÜ»º¿©ÉÊ¤Ø¤ÎÍ¢Æþµ¬À©¤òÁ´ÌÌÅ±ÇÑ¡ÄÊü¼ÍÀÊª¼Á¸¡ººÊó¹ð½ñ¤Ê¤ÉÉÔÍ×¤Ë
¡¡¡ÚÂæËÌ¡á±àÅÄ¾»Ì¡ÛÂæÏÑÅö¶É¤Ï£²£±Æü¡¢ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè°ì¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿ÆüËÜ»ºÇÀÎÓ¿å»ºÊª¡¦¿©ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¢Æþµ¬À©¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÅ±ÇÑ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£²£±ÆüÉÕ¤ÇÊ¡Åç¡¢°ñ¾ë¡¢ÆÊÌÚ¡¢·²ÇÏ¡¢ÀéÍÕ¤Î£µ¸©»º¤Î¿©ÉÊ¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¿Êü¼ÍÀÊª¼Á¸¡ººÊó¹ð½ñ¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆüËÜ»º¿©ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ºÃÏ¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÅºÉÕ¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤è¤ëµ¬À©¤ÏÁ´¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö¶É¤¬£¹·î¤Ëµ¬À©¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¡¢£¶£°Æü´Ö¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¡Ê°Õ¸«¸øÊç¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö¶É¤ÏÈ¯É½¤Ç¡¢ÆüËÜ»º¿©ÉÊ¤Ë´ÉÍýÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¤ò´Þ¤àÃæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¡¢´Ú¹ñ¤À¤±¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÈ¿È¯¤·¡¢ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤ò»ö¼Â¾åÄä»ß¤¹¤ëÃæ¡¢ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¥é¥¤¥Á¥ó¥É¥©¡¼¡ËÀ¯¸¢¤ÎÂÐ±þ¤ÏÆüËÜ»º¿©ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¤Î¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£