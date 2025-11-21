²ð¸îÊó½·¤ò2026Ç¯ÅÙ¤ËÎ×»þ²þÄê¤Ø¡¡²ð¸î¿¦°÷¤Î½è¶ø¤ò²þÁ±¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê
²ð¸î¿¦°÷¤Î½è¶ø¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¡¢²ð¸îÊó½·¤ÎÄÂ¶â¤Ë´Ø¤ï¤ëÉôÊ¬¤òÎ×»þ¤Ç²þÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²ð¸î»ö¶È¼Ô¤Î¼ç¤Ê¼ýÆþ¸»¤Ç¤¢¤ë²ð¸îÊó½·¤Ï¡¢¹ñ¤¬¸¶Â§3Ç¯¤Ë1²ó²þÄê¤ò¤·¤ÆÄê¤á¤ë¤¿¤á¡¢»ö¶È¼Ô¤¬¼«Í³¤ËÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡¤Î²þÄê¤ÏºÆÍèÇ¯¤Î2027Ç¯ÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸üÏ«¾Ê¤ÏÊª²Á¹â¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢²ð¸îÊó½·¤ÎÃæ¤Î¿¦°÷¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ë´Ø¤ï¤ëÉôÊ¬¤ò¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ËÎ×»þ¤Ç²þÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤¬¤¤ç¤¦³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿Áí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²ð¸î¿¦°÷¤ÎÄÂ¶â¤ÏÂ¾¤Î»º¶È¤È¤Þ¤Àº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÏ«¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ð¸î¿¦°÷¤Î¿ô¤Ï¡¢Ä´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿2000Ç¯ÅÙ¤«¤éËèÇ¯Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë½é¤á¤Æ¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¦°÷¤Î³ÎÊÝ¤¬µÞ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£