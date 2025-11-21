±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¡¢¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓ¥³¡¼¥Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤Û¤ó¤ÈÅ·ºÍ¡ª¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×
11·î21Æü¡¢±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿Í¤Î¿§µ¤Éº¤¦¤ªÊ¢¥Á¥é¸«¤»¥³¡¼¥Ç¤Ê¤É¤â¸ø³«
±§Ìî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¼«¿®ºî²á¤®¤ë¡×¡Ö@lavanda.jp º£Ìë¡¢¼õÃíÈÎÇä»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò¹ðÃÎ¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤¿¤ªÊ¢¥Á¥é¸«¤»¥³¡¼¥Ç¤ä¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¤ÎÁ´¿ÈSHOT¡¢¥Õ¡¼¥É¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥À¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥È»Ñ¤Ê¤É¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ´Éô¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÅ·ºÍ¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2005Ç¯¤ËÃË½÷º®¹ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦AAA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿±§Ìî¡£»äÀ¸³è¤Ç¤ÏºòÇ¯3·î¤Ë¾®»³·Ä°ìÏº¡ÊNEWS¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê