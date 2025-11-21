タカキューが展開するカジュアルファッションブランド「DRAW（ドロー）」は、11月からAWコレクションを販売する。

同コレクションは、メンズ・レディースファッションの枠にとらわれないシンプルなデザインで、今年らしいオーバーシルエットや高見え素材を採用し、寒い季節もスタイルを崩さず楽しめる秋冬スタイルを提案する。

2025AWコレクションでは、これからの季節に最適な冬の主役アウターを中心に展開する。

メルトン生地を使用し、長時間着用しても崩れにくい「テックメルトンビックシルエット ダブルコート」や今年のトレンドであるシャギー素材を使用した肉厚で高級感のある「起毛ダブル ロングコート」のほか、袖の取り外しができ、ブルゾンだけでなくベストとしても活躍する「袖取り外し中綿ブルゾン」など生地やデザインにこだわった商品が登場する。

DRAWは今後も、洗練されたシンプルなデザインで、メンズ・レディースファッションの枠にとらわれない新しいファッションの楽しみ方を提案する。



「テックメルトンビックシルエット ダブルコート」

「テックメルトンビックシルエット ダブルコート」は、崩れにくく、長時間の着用でもきれいなシルエットを保てるメルトン特有の厚みと密度によって、冬でもしっかり暖かさをキープする。ダブルボタンのデザインとボリュームのあるシルエットが、リラクシーな雰囲気を漂わせるBIGロングコート。ゆったりとした着心地で、抜け感のあるスタイルを演出する。ウエストには共地のベルトを配し、シルエットにメリハリをプラスした。トレンドのダブルデザインで、オーバーサイズに着こなすのがおすすめ。チンウォーマー付きで、スタンドカラーとしても着用可能。さらに、袖口のボタン位置を調整することで、袖のボリューム感をアレンジできる。パーカーやニットと幅広くスタイリングが組める。ボトムもキレイ目な着こなしはスキニーが合い、ラフにワイドパンツと合わせると、今年らしいトレンドな着こなしになる。



「起毛 ダブル ロングコート」

「起毛 ダブル ロングコート」は、今年のトレンドのシャギー素材で重厚感がある肉厚な生地とのこと。美しい毛並みで高級感がある見た目になっている。なお、素材の特性上摩擦等でピリングが発生する。無理に引っ張らず、ハサミで取り除いてほしいとのこと。オーバーサイズの今年らしいシルエットのシャギーコート。ダブルのAラインコートで着丈も長めの設定になっている。センターベントは動くたびに裾が広がり綺麗なシルエットを作り出す。ラペルのボタンを上まで止めると、スタンド襟としても使える。袖もアームのゆとりをたっぷりと取る事でインナーのニットもごわつかず着てもらえる。シャツやシャギーニット、スウェット、パーカーなど幅広いトップスとの相性が良く、デニムやワイドパンツ、フレアパンツと合わせればモード感のある着こなしに。スラックスとのきれいめコーデや、カーゴパンツと合わせたカジュアルスタイルも楽しめる。



「袖取り外し 中綿ブルゾン」

「袖取り外し 中綿ブルゾン」は、中綿の程よい厚みがありふんわりと軽やかな着心地を楽しむことができる。軽さ、丈夫さに優れたナイロン素材となっている。首元のボリューム感たっぷりな今年っぽい中綿アウターが新登場。内部にシャーリングを入れることでふんわり丸みを帯びたゆるシルエットを実現した。首元まで覆うことができる仕様になっており、ジップとボタンの二重構造にするなど細部へのこだわりがたっぷりなアウターとなっている。袖が取り外しできる仕様なので、ベストとブルゾンの2WAYで使える。また、脇のファスナーを開け、インナーのシャツやニットの色をちらっと見せて着こなすとアクセントになる。ボリューム感のあるブルゾンには、あえてワイドパンツを合わせると今年らしいスタイリングになる。ストライプやチェックのシャツとのコーディネートや、ニットとのスタイリングがおすすめとのこと。

［小売価格］

撥水ナイロン ビックシルエット 中綿コート：1万7380円

撥水ナイロン ビックシルエット 中綿ブルゾン：1万5180円

衿ボア 合成皮革ブルゾン：1万890円

メルトン コクーンシルエット Vカラー ジャケット：1万5180円

ウール混 スタンドカラー ロングコート：2万790円

テックメルトン ビックシルエット ダブルコート：1万6390円

袖取り外し 中綿ブルゾン：1万890円

起毛 ダブル ロングコート ：1万8480円

（すべて税込）

［発売日］11月

タカキュー＝https://online.taka-q.jp