Æü¸þºä46¡¢16ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê 12·î7Æü¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥óÈ¯É½¤Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/21¡ÛÆü¸þºä46¤¬¡¢1·î28Æü¤Ë16ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡Ö¤È¤Æ¤â¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×·ãÎå¼õ¤±¤¿ÃËÀ·ÝÇ½¿Í
¿·¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×¡£¤³¤ì¤Ï¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆü¸þºä46 ARENA TOUR 2025¡ØMONSTER GROOVE¡Ù¡×¤ÎºÇ½ªÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Æó´üÀ¸¤«¤é¸Þ´üÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¿·À¸¡¦Æü¸þºä46¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À½é¤á¤Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤âÂçÀ®¸ù¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë2026Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡£º£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢12·î7Æü25»þ20Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆü¸þºä¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¦È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ÚBlu-rayÉÕ¤¡Û
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×TYPE-A
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×TYPE-B
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×TYPE-C
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×TYPE-D
¢¨½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×¡¦ÉõÆþÆÃÅµ
±þÊçÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉõÆþ¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼À¸¼Ì¿¿¡Ê³ÆTYPEÊÌ28¼ï¤è¤ê1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡¿CD¤Î¤ß¡Û
ÄÌ¾ïÈ×
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡Ö¤È¤Æ¤â¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×·ãÎå¼õ¤±¤¿ÃËÀ·ÝÇ½¿Í
¢¡Æü¸þºä46¡¢16ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¿·¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×¡£¤³¤ì¤Ï¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆü¸þºä46 ARENA TOUR 2025¡ØMONSTER GROOVE¡Ù¡×¤ÎºÇ½ªÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Æó´üÀ¸¤«¤é¸Þ´üÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¿·À¸¡¦Æü¸þºä46¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À½é¤á¤Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤âÂçÀ®¸ù¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë2026Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡£º£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢12·î7Æü25»þ20Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆü¸þºä¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Æü¸þºä46 16th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×³µÍ×
¡¦È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ÚBlu-rayÉÕ¤¡Û
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×TYPE-A
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×TYPE-B
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×TYPE-C
½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×TYPE-D
¢¨½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×¡¦ÉõÆþÆÃÅµ
±þÊçÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉõÆþ¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼À¸¼Ì¿¿¡Ê³ÆTYPEÊÌ28¼ï¤è¤ê1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡¿CD¤Î¤ß¡Û
ÄÌ¾ïÈ×
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û