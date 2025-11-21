超人気「本格オフローダー」で「大人2人寝られる」!? ジープ「ラングラー」を「サクッと」車中泊仕様に変身？ RVランド「TripTop」福岡で初公開

米・英の“老舗”「四駆」最新モデルを試乗！

RVランド九州は、2025年11月8日から9日までマリンメッセ福岡（福岡市博多区）で行われたキャンピングカーイベント「福岡キャンピングカーショー2025」に出展。

会場ではジープ「ラングラー アンリミテッド」をベースにした「TripTop for Jeep」が実車展示されていました。

ジープ「ラングラー アンリミテッド」が「車中泊」モデルになった!?

【画像】超カッコいい！ これが超人気「本格オフローダー」の「車中泊仕様」です！ 画像で見る（30枚以上）

RVランド九州（佐賀県鳥栖市）は、キャンピングカーメーカー「RVランド」（本社：千葉県流山市）の九州における一大拠点です。

輸入ワゴン車などにフォーカスしたオリジナルブランド「RV ランド・コンセプト」などを展開し、さまざまなキャンピングカーを販売しています。

そんな同社が展開しているジープ「ラングラー」専用ポップアップルーフのブランドが「TripTop」です。車両自体は数年前からつくられていますが、九州で展示したのはこのイベントが初めてとのこと。

ベースになっているのはジープ「ラングラー アンリミテッド」。

軍用車にルーツを持つラングラーは、ジープブランドを代表する本格的なクロスカントリーカーです。2ドアモデルに加え、モデル途中から追加された5ドア版のアンリミテッドは日本でも高い人気があります。

ボディサイズは全長4870mm×全幅1895−1930mm×全高1845-1855mm。ホイールベースは3010mmと、アメ車らしい堂々としたサイズ感です。

エクステリアは、昔から変わらない箱型デザインを継承。大型のオーバーフェンダーやフロントバンパーなどからは、いかにもオフロードカーらしい雰囲気を漂わせています。

インテリアに目を向けると、最新モデルはフロントシートヒーターや12.3インチの大型タッチスクリーンなどを装備し、車内の快適性も追求されています。

パワーユニットには、最大272馬力、最大トルク40.8kgf-mを出力する2リッター直列4気筒DOHCターボエンジンに電子制御式の8速ATの組み合わせ。電子制御式センターデフを備えた「セレクトラック」フルタイム4×4システムによって、優れた悪路走破性を確保します。

TripTop for Jeepでは、そのラングラー アンリミテッドにポップアップルーフを取り付けました。

展開した時のテント高は最大で1170mm。専用マットレスを備え、2名の就寝が可能な空間が屋根上に広がります。

フルクローズのほか、メッシュ、フルオープンと3通りの使い方が楽しめます。

テント部分は3種類のメッシュ生地に加え、テント生地も3層の高性能ナイロン（全3色）と、厚手のキャンバス生地（全3色）もオプションで選べます。

さらにボディ部分もボディ同色、マットブラック塗装、タフなラプターライナー塗装の3タイプから選べるなど、選択肢の多さも特徴です。

価格（消費税込み、以下同）は単体で129万8000円からとなっています。

大変な作業だったように思えますが、ラングラーは屋根が取り外せるようになっているので、特に外装をカットせずに取り付けられるそうです。

またポップアップルーフを閉じれば、全高は2メートルを切る1980mmに抑えられています。そのため一般的な駐車場が問題なく仕様できるなど、扱いやすい部分も多いとのことでした。

TripTop for Jeepへのカスタムは、基本的に車両持ち込みで対応しています。

会場に展示された参考出品モデルは、車両本体に加えオプション装備、カスタマイズなどを含めた参考価格715万円を提示していました。

※ ※ ※

あまりイメージにないジープのキャンピングカー。一方で、ずっとジープを愛用しているユーザーからは好評を博しているようです。

会場のスタッフに来場者からの反応を聞くと「ランクルオーナーなど他の本格四輪駆動車ユーザーからも注目度が高いですね」と話してくれました。