「2025年秋ドラマ」出演のかわいいと思う女性俳優ランキング！ 「浜辺美波」を18票差で抑えた1位は？
現在放送中の秋ドラマには、魅力的な女性俳優が数多く出演しています。それぞれの作品でビジュアルが評価されているところです。
そこで、All About ニュース編集部は10月23〜24日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2025年の秋ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「2025年秋ドラマ出演のかわいいと思う女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位に選ばれたのは、『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）に出演する浜辺美波さんです。三谷幸喜さんが25年ぶりにゴールデン・プライム帯の民放連続ドラマの脚本を手掛ける話題作で、主演は菅田将暉さんが務めています。
1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、浜辺さんは八分神社の巫女・江頭樹里を担当中です。清楚（せいそ）でまじめなキャラクターの樹里は、浜辺さんにぴったり。巫女姿も美しく、ビジュアルが高い評価を得ています。
回答者からは、「美しくて上品で、かつ愛嬌やかわいらしさも兼ね備えていると思う」（40代女性／愛知県）、「キョトンとした表情とか、仕草がかわいらしい」（40代女性／長崎県）、「1980年代という時代設定のスタイリング（ヘア、メイク、小物など）と彼女の現代的な魅力が合わさって、時代を越えたかわいさにもなっている」（50代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）に出演する宮崎あおい（※崎はたつさき）さんです。主演を大泉洋さんが務めるドラマで、人気作家の野木亜紀子さんが脚本を担当。“ちょっとだけエスパー”になった主人公たちが、さまざまな形で世界を救う姿を描いています。
宮崎さんが演じる四季は、主人公・文太を本当の夫だと思い込んでいる謎の女性。悲惨な事故で夫を亡くした過去を持ち、登場人物の中でも特に謎だらけのキャラクターです。難しい役を演じる宮崎さんですが、変わらぬ美貌を誇り、作中でみせた浴衣姿がかわい過ぎると話題を集めています。
回答者からは、「昔から変わらずかわいさをキープしつつ大人の落ち着きがある」（50代女性／神奈川県）、「年齢を重ねてもかわいいと感じるから」（40代女性／愛媛県）、「本当にかわいくて同年代とは思えなかった。めちゃくちゃキュートでこんな人になりたいと思う」（40代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
