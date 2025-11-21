¡ÖÁá¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¡ª¡×Åì±Ç±Ç²è¤Î°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¤Ë»ØÅ¦¡õ¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÖÁá¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÎÁ°¿¨¤ì¤Ê¤ó¤À¡×
Åì±Ç±Ç²è¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï11·î20Æü¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ç¯Ëö¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò»×¤ï¤»¤ëÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅê¹Æ¡ÛÅì±Ç±Ç²è¸ø¼°¡¢¤â¤¦Ç¯Ëö¡© °ÕÌ£¿¼Åê¹Æ
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÇ¯ËöÇ¯»ÏÍÑ¤Î½ñÎà¤È¤«ºî¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÆüÉÕ¤Î´¶³Ð¤¬¶¸¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö±Ç²è¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÇ¯Ëö¤Ï11·î¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ç¯Ëö¤¬¶á¤Å¤¯Ë»¤·¤µ¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÇ¯Æâ¡¢¥Ý¥¹¥È¤·¤Ê¤¤¤«´Æ»ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜÅö¤ËµÙ¤à¤Î¤«µ¿¤¦À¼¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÎÁ°¿¨¤ì¤Ê¤ó¤À¡£¡£¡£½ª¤ï¤Ã¤Á¤Þ¤¦¤Î¤«Åì±Ç¤µ¤ó¤è¤©¡£¡£¡£¡×¤È¡¢Åì±Ç¤Îº£¸å¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤Ê¤É¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¡Ø#¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡Ù´ØÏ¢¤Ç²¿¤«¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Æ÷¤ï¤»¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤³¤ì¤Ï¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Ê¤é¡ØÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡ª¡Ù¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¤Ï¤º¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï°ÊÁ°¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç´ÆÆÄ¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡Ù¤ÎÇ¯Ëö¡ØÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¾å±Ç¡Ù¤«¡ª¡ª¡×¤È¡¢7·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±Ç²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆ÷¤ï¤»¤È¹Í¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
12·î¤Ë¤â¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¤µ¤ó¤ÈÊ¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀµÙ¤ß¤ËÆþ¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Åì±Ç±Ç²è¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
¡ÖÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡ª¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡ª¡×¤È¡¢Ç¯ËöºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤ëÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÁá¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡©¡©¡×¡Ö¤¨¡ª¡©¤â¤¦µÙ¤ß¤ËÆþ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤¨¡ª¡ª12·îËº¤ì¤Æ¤ë¤è¡ª¡ª12·îËº¤ì¤Æ¤ë¡ª¡ªÁá¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¡ª¡ª¡×¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡Ù¤È¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡Ø¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡Ù¤ÏÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî²È¡¦ÄÔÂ¼¿¼·î¤µ¤ó¤ÎÀÄ½Õ¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2020Ç¯¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Å·Ê¸Éô¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÉÔ°Â¤ä³ëÆ£¡¢Í§¾ð¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¼ç±é¤ÏÇÐÍ¥¤ÎºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²»³Ú¤Ï·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤Î²»³Ú¡¢¼çÂê²Î¤ò¼ê³Ý¤±¤¿haruka nakamura¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¡¢Â¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
