¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤ÎG1¡ÖÂè3²ó¶¥ÎØº×½÷»Ò²¦ºÂÀï¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â590Ëü±ß¡Ë¤Î·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Áá¤á¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Îº´Æ£¿åºÚ¡Ê26¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÂç²ñÏ¢ÇÆ¡£Æ±»þ¤ËÇ¯´Ö¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤É¤³¤í¡¢ºÇ¤â¼ã¤¤ÃçÂô½Õ¹á¤¬Àè¤ËÆ°¤¤¤¿¡£¤¹¤«¤µ¤º¡¢°ìµ¤¤Ëº´Æ£¤¬¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬°ã¤¦¡£1¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¦ÀèÆ¬¡£ÃçÂô¤¬ÈÖ¼ê¤Ë¼è¤êÉÕ¤¤¤¿¤¬Íî¼Ö¡Ê²á¼ºÁö¹Ô¡Ë¡£¸åÂ³¤ÎÁª¼ê¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£º´Æ£¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÇßÀîÉ÷»Ò¤ÎÌÔÄÉ¤òÍÞ¤¨ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤ÊÌµ»ö¤Ë´°Áö¤·¤ÆÀï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿º´Æ£¡£¤¿¤À¡¢´Ñ½°¤ÎÇ®µ¤¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ì¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£¤äÀ¤³¦¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¡£ÉáÄÌ¤ËÁö¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½Å°µ¤ÏÈ¾Ã¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖºòÆü¤ÏÉÔ°Â¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤âÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±´ü¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¥â¥¬¤¤¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤¢¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£ÃÏ¸µÊ¿ÄÍ¤ÎÂç°ìÈÖ¤ÇÇ³¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö3Ç¯Á°¤ËÄ©¤ó¤ÇÍî¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£ÅÙ¤³¤½Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£·è°Õ¤òÈë¤á¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þº´Æ£¡¡¿åºÚ¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤ß¤Ê¡Ë1998Ç¯¡ÊÊ¿10¡Ë12·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©³ý¥±ºê»Ô½Ð¿È¤Î26ºÐ¡£³ý¥±ºê¹âÂ´¡£18Ç¯7·î¡¢¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£»Õ¾¢¤ÏÂÐÇÏÂÀÍÛ¡£ÄÌ»»307Àï225¾¡¡£ÄÌ»»¼èÆÀ¾Þ¶â¤Ï1²¯3303Ëü±ß¡£¼ç¤ÊÍ¥¾¡¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥ê2023¡¢Âè1¡¢3²ó¥ª¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê23¡¢25Ç¯¡Ë¡¢Âè2¡¢3²ó¶¥ÎØº×½÷»Ò²¦ºÂÀï¡Ê24¡¢25Ç¯¡Ë¡¢Âè3²ó¥Ñ¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¡Ê25Ç¯¡Ë¡¢Âè1²ó½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡Ê25Ç¯¡Ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë63¡¢59¥¥í¡£·ì±Õ·¿£Á¡£