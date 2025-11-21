かっこいいと思う「名字」ランキング！ 2位「五十嵐」を3票差で抑えた1位は？ 【2025年調査】
一年の節目が近づくこの時期、自分の家族やルーツについて改めて考える人もいるのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月13〜17日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、「名字のイメージに関するアンケート」を実施しました。その中から、かっこいいと思う「名字」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「響きが綺麗で、数字が入っているのも魅力的だからです」（20代女性／大阪府）、「イケメンしか許されない名字だと思うから」（20代女性／静岡県）、「普通の読みではないところと、『嵐』という文字『イガラシ』という音の響きがかっこいい」（30代女性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「上流貴族のような名前でかっこいいです」（50代女性／広島県）、「古風な印象を受け、高名な武家の末裔なのではないかと思わせるため」（20代男性／東京都）、「マンガでしかみない、主人公の名前だと思うから」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月13〜17日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、「名字のイメージに関するアンケート」を実施しました。その中から、かっこいいと思う「名字」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：五十嵐／17票2位は「五十嵐（いがらし）」でした。「いがらし」という響きがシャープでスタイリッシュな印象を与えるほか、濁音を含む音の並びがどこか力強さや切れ味の良さを感じさせ、男女問わずかっこいい名字として支持を集めました。
1位：西園寺／20票1位に輝いたのは、「西園寺（さいおんじ）」です。「さいおんじ」という四文字の響きと「西」「園」「寺」という漢字の組み合わせが、高貴さや非日常的な雰囲気を醸し出し、「かっこよさ」につながっているようです。
回答者からは「上流貴族のような名前でかっこいいです」（50代女性／広島県）、「古風な印象を受け、高名な武家の末裔なのではないかと思わせるため」（20代男性／東京都）、「マンガでしかみない、主人公の名前だと思うから」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)