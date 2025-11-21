NMB48Â´¶È¤Î¾®Åè²ÖÍü¡¡µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤òÊó¹ð¡¡¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¡×
¡¡20Æü¤ËÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿NMB48¤Î2ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¾®Åè²ÖÍü¡Ê26¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£º£¸å¤ÏµÈËÜ¶½¶È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¾®Åè¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙNMB48¤òÂ´¶È¤·¡¢ËÜÆü¤è¤êµÈËÜ¶½¶È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡NMB48¤òÂ´¶È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö9Ç¯´Ö¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¡×¤È¤·¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÏROOMS·ÑÂ³¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£