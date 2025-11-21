「不意打ちのようなお写真」中谷美紀、イケメン夫との2ショット公開「幸せオーラが眩しい」「笑顔が少年の様」
俳優の中谷美紀さんは11月20日、自身のInstagramを更新。夫婦のすてきなツーショットを公開しました。
【写真】中谷美紀の夫婦ショット
また、「夫のティロが所属する、ウィーンフィルとベルリンフィルの精鋭たちによる7人のアンサンブル、フィルハーモニクス は、来月アジアツアーを敢行しますが、わずか1日のみ、日本でもコンサートを開催予定です」と報告。
ファンからは、「お似合い」「旦那様の笑顔が少年の様」「お似合いすぎる」「素敵なご夫婦」「楽しみに夜の部に行きます」「とても心が和みました」「幸せオーラが眩しいです」「不意打ちのようなお写真、2人とも素敵です…」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
「お似合いすぎる」中谷さんは「日毎に寒さ増しますが、皆様におかれましては、お変わりございませんか？」と書き出し、1枚の写真を投稿。夫でドイツ人ビオラ奏者のティロ・フェヒナーさんとのツーショットです。中谷さんはグレーのパンツスーツ、フェヒナーさんはタキシードを着用しています。
訪れた京都の風景ショットも自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している中谷さん。14日の投稿では「先日、久々に京都を訪れました」とつづり、京都の風景ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
