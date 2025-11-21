俳優の中谷美紀さんは11月20日、自身のInstagramを更新。夫でドイツ人ビオラ奏者のティロ・フェヒナーさんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中谷美紀さん公式Instagramより）

俳優の中谷美紀さんは11月20日、自身のInstagramを更新。夫婦のすてきなツーショットを公開しました。

「お似合いすぎる」

中谷さんは「日毎に寒さ増しますが、皆様におかれましては、お変わりございませんか？」と書き出し、1枚の写真を投稿。夫でドイツ人ビオラ奏者のティロ・フェヒナーさんとのツーショットです。中谷さんはグレーのパンツスーツ、フェヒナーさんはタキシードを着用しています。

また、「夫のティロが所属する、ウィーンフィルとベルリンフィルの精鋭たちによる7人のアンサンブル、フィルハーモニクス は、来月アジアツアーを敢行しますが、わずか1日のみ、日本でもコンサートを開催予定です」と報告。

ファンからは、「お似合い」「旦那様の笑顔が少年の様」「お似合いすぎる」「素敵なご夫婦」「楽しみに夜の部に行きます」「とても心が和みました」「幸せオーラが眩しいです」「不意打ちのようなお写真、2人とも素敵です…」との声が寄せられました。

訪れた京都の風景ショットも

自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している中谷さん。14日の投稿では「先日、久々に京都を訪れました」とつづり、京都の風景ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)