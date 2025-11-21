MISAMO JAPAN １st ALBUM『PLAY』発売決定!! 新たな幕開けを知らせるトレーラー映像が公開！

「いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる」と言う意味を持つ、アジア・ナンバーワンガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニットMISAMOが前作から約1年3ヶ月ぶりに発売。MISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』を予告させるトレーラー映像を公開した。

公開されたトレーラーは、“Welcome to the stage.”というMINAの公演の始まりを知らせる観覧案内コメントでスタートし、これまでリリースされた『Masterpiece』、『HAUTE COUTURE』のビジュアルが歴代の舞台作品のポスターのように並んでいる廊下を進んでいくと『PLAY』の扉が開かれ、開演のベルが鳴り響く。白く煌びやかな衣装を身に纏い観客席に腰掛ける3人が、目の前の舞台上にマニッシュな衣装で堂々と登場する3人を見つめるというもの。

対照的な出で立ちで２組のMISAMOが対峙するという神秘的でコンセプチュアルな映像の中で、“今あなたが腰かけているその席が、実は観客席ではないかもしれないという事も。さあ、あなたの現実はここで幕を閉じ、舞台に立つ番です。”と問いかける。見るものをハッとさせ、引き込まれるような映像となっている。

前作『HAUTE COUTURE』から、約1年3ヶ月ぶりにリリースされるMISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』は、2026年2月4日に発売が決定。作品の詳細は今後公開されるので期待して待ちたい。

今後も、さまざまな変化で楽しませてくれる彼女達からますます目が離せない。