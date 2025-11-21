°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄ»á¤¬¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚ»á¤ËÄê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Î¶¦Æ±Äó½Ð»ëÌî¤Ë¶¨ÎÏÍ×ÀÁ¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï²óÅúÊÝÎ±¡Ö·îÆâ¤Ë¤âÅÞ¤Î²þ³×°Æ¤Þ¤È¤á¤ë¡×
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï21Æü¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤È¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤¬º£¹ñ²ñ¤Ø¤ÎÄó½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹½°±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤Î¤¿¤á¤ÎË¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¦Æ±Äó½Ð¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¶¨ÎÏ¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¡£
¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Ï21Æü¡¢¼ÂÌ³¼Ô¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢º£¹ñ²ñ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Êºï¸º¿ô¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÄê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤ÎÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Áªµó¶è¤«ÈæÎã¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ºï¸ºÊýË¡¤ä¡¢ºï¸º»þ´ü¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤È¤Î¹Í¤¨¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ£ÅÄ¡¦¶ÌÌÚÎ¾»á¤Î²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Æ£ÅÄ»á¤¬¼«Ì±¤È¤Î¶¨µÄÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤·¡¢Ë¡°Æ¤Î¶¦Æ±Äó½Ð¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¶¨ÎÏ¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¡ÖÁªµóÀ©ÅÙ²þ³×¤È¥»¥Ã¥È¤ÇµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï»¿À®¤À¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤¹°ìÊý¡¢Ë¡°Æ¤Î¶¦Æ±Äó½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²óÅú¤òÊÝÎ±¤·¤¿¡£¡¡
¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö²æ¤¬ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Áá¤±¤ì¤Ð·îÆâ¤Ë¤â¶ñÂÎÅª¤ÊÁªµóÀ©ÅÙ²þ³×°Æ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£