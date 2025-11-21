ÉðËµ³¼ê º£½µ¤Îµ³¾èÇÏ¡Ä¥Þ¥¤¥ëCS¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µ¥ó¥º¤Ç°ìÈ¯¤òÁÀ¤¦
¡¡º£½µ¤Ï¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿G1¡¦¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µ¥ó¥º¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÎ×¤à¡£NHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤È¤Ï¥¿¥¤¥àº¹¤Ê¤·¤ÎÀË¤·¤¤2Ãå¤Ç¡¢À¤Âå¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤Ï´û¤Ë¾ÚÌÀºÑ¤ß¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÏÎòÀï¤Î¸ÅÇÏÀª¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¶¯Îõ¤ÊÁê¼ê´Ø·¸¡£¤ä¤äÉúÊ¼»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥«¥®¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤È¥ê¥º¥à¡£¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Ä¾Àþ¤Ç°ìµ¤¤ËÃÆ¤±¤ëÇ½ÎÏ¤ÏÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¥¿¥«¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÚÉðËÆüµ¡Ûº£½µ¤âµþÅÔ¤Ç¤ÎG1¤¬Â³¤¤Þ¤¹ÅÚÆü·î18°È
¡üÉðË º£½µ¤Îµ³¾èÇÏ
¡¦11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë
µþÅÔ
1R¡¡¥Þ¥ê¥Î¥à¡¼¥ó¥ê¡¼¥Õ
5R¡¡¥¥Ü¥¦¥Û¡¼
6R¡¡¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð
7R¡¡¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥ô
10R¡¡¥¦¥¤¥ó¥È¥ì¥á¥ó¥Ç¥¹
12R¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ä¥ê¡¼
¡¦11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
µþÅÔ
1R¡¡¥Ó¡¼¥Á¥§¥Þ¡¼¥ì
4R¡¡¥·¥å¥Í¥ë¥¢¥ó¥¸¥å
5R¡¡¥³¥ó¥´¥¦¥Õ¥¸
6R¡¡¥¨¥ó¥À¡¼¥É¥é¥´¥ó
8R¡¡¥â¥Ã¥¯¥â¥Ã¥¯
10R¡¡¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥µ¥Ã¥¯¥¹
11R¡¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µ¥ó¥º
12R¡¡¥µ¥¦¥ó¥É¥â¥ê¥¢¡¼¥Ê
¡¦11·î24Æü¡Ê·î¡Ë
Ê¡Åç
5R¡¡¥È¥¥¥¹¥³¥é¡¼¥Ê
7R¡¡¥¨¥³¥í¥ì¥ª¥Ê
11R¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¥´¥Ç¥¤¥Ê
12R¡¡¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¢¥¤¥ë