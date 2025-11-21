¥Ê¥¤¥Ä¡¦È¹ÀëÇ·¤Î¡È¤ª¾Ð¤¤¼Åµ¡É¡Ø¾Ð¼±ñ¡ÙÈ¯Çä¡¡¡Ö¡Ø¤ª¾Ð¤¤¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿¤é¡¢·Ý¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡×
¡¡·Ý¿Í¡¦È¹ÀëÇ·¤ÎÃø½ñ¡Ø¾Ð¼±ñ¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤¬11·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈ¹ÀëÇ·¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÀÅÉ×¤µ¤ó¤ÈËÍ¡Ù
¡¡M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÆóÏ¢ÇÆ¤·¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤â¡ÖÈ¹¤µ¤ó¡£Ì¡ºÍ»Õ¡£·¿¤Èº²¤ÎÀ¸¤ÃÏ»ú°ú¡£¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡¢È¹ÀëÇ·¤Ë¤è¤ë¡È¤ª¾Ð¤¤¼Åµ¡É¡Ø¾Ð¼±ñ¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢»¨»ï¡ÖEXÂç½°¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò5Ç¯Ê¬¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¡£¡Ö¹½À®¡×¡ÖÅ·Ð§¤ÈÉúÀþ²ó¼ý¡×¡Ö»þ»ö¥Í¥¿¡×¤Ê¤É¤ª¾Ð¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î¤Û¤«¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡Ö»öÌ³½ê¡×¡Ö²ò»¶¡×¡ÖÆ±´ü¡×¤Ê¤É¤ÎÏÃÂê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤ò¸ì¤ë¾å¤ÇºÇ½ÅÍ×¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¿³ºº¡×¡Ö¥Í¥¿ÈÖÁÈ¡×¡ÖÃË½÷¥³¥ó¥Ó¡×¡ÖÆÇÀå¡×¡ÖÌ¡ºÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤ÏÀÁè¡×¡Ä¡Ä50¤òÄ¶¤¨¤ëÃ±¸ì¤ò¡¢È¹ÀëÇ·¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¹¤ÏÃø½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï·Ý¿Í¤ò¤ä¤á¤ëÆü¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¾Ð¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿¤é¡¢·Ý¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥ÄÆÈ±é²ñ¤ÎMC¤âÌ³¤á¤ëÃæÄÅÀî¸¹¤ò·Þ¤¨¤¿È¹ÀëÇ·¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥Èー¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¤¬12·î2ÆüÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
