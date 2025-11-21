『地球の歩き方 信州』（学研ホールディングス）と「FREAK’S STORE」のコラボアイテムが11月21日（金）より発売された。

【画像】『地球の歩き方 信州』が「FREAK’S STORE」とのコラボグッズを発売

『地球の歩き方』は「FREAK’S STORE」とコラボレーションし、日本国内のさまざまな自治体の活性化を目指している。2024年3月の第1弾（北九州市）に続き、第2弾として長野市の名所や名店をグッズ展開した商品を2025年11月21日より発売。

FREAK’S STOREを運営する株式会社デイトナ・インターナショナルが包括連携協定を結ぶ長野市から、『地球の歩き方 信州』にも登場する「長野電鉄」「茶臼山動物園」「恐竜公園」「みんなのテンホウ」「いむらや」など、地元で長く愛されてきた5つの名店・名所をセレクト。親しみのあるスポットを、ファッションとカルチャーの視点から再編集し、Tシャツやバッグ＆タオルセット、キーホルダー、キャップなど、日常で使いやすいアイテムとして展開される。

【長野電鉄】長野電鉄を代表する2000系と1000系を、信州の山々を背景にイラストに落とし込んだデザインと、小田急ロマンスカーとして活躍した車両を譲り受け、長野電鉄の特急「ゆけむり」として運行している1000系をプリントしたデザインのアイテム展開。世代を超えて愛されている名車の魅力を表現している。Tシャツはキッズの展開も。・Tシャツ：4,400円／キッズTシャツ：3,300円・バッグ＆タオルセット：3,300円・キーホルダー：1,650円・キャップ：3,993円

【長野市茶臼山動物園／茶臼山恐竜公園】長野市南西部の茶臼山の斜面を生かした県内最大級の動物園。人気の動物たちと茶臼山動物園のロゴや、お馴染みの恐竜をイラストで表現したアイテムがそろうラインナップ。Tシャツはキッズサイズの展開も。・Tシャツ：4,400円／キッズTシャツ：3,300円・バッグ＆タオルセット：3,300円・キーホルダー：1,650円・キャップ：3,993円

【みんなのテンホウ】「みんなのテンホウ」は長野県発祥の地域密着型ラーメン・中華チェーンで、長野市内にも複数店舗を展開。看板メニューのタンタンメンをイラストにあしらったデザインや、馴染みのある“みんなのテンホウ”ロゴをデザインに落とし込んでいる。・Tシャツ：4,400円・バッグ＆タオルセット：3,300円・キーホルダー：1,650円・キャップ：3,993円

【いむらや】「味の道くさ いむらや」（通称：いむらや）は1955年創業、長野市で長年親しまれている老舗の町中華。看板メニューの「あんかけ焼きそば」をイラストで表現したアイテムを展開。・Tシャツ：4,400円・バッグ＆タオルセット：3,300円・キーホルダー：1,650円・キャップ：3,993円

（文＝リアルサウンド ブック編集部）