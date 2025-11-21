WurtS×CA4LAの目出し帽風ニットキャップが11月28日発売♡

音楽とファッションを融合させたWurtSとCA4LAのコラボアイテムが登場！2025年11月28日(金)より、日本国内・台湾のCA4LA直営店(アウトレット除く)、オンラインショップ、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて発売されます♡象徴的な目出し帽のフォルムをタウンユース向けにアレンジしたツバ付きニットキャップは、Black・OffWhiteの2色展開で税込11,550円。日常に遊び心を添えてくれる一品です♪

目出し帽を日常向けに再解釈

WurtSのアイコニックな目出し帽をベースにしたニットキャップは、ツバ付きでタウンユースにも取り入れやすくデザイン。

フロントの2つのホールがアクセントになっており、深くかぶれば実際に目出し帽としても使用可能な2WAY仕様です♡普段のコーデにユーモアと個性をプラスできるアイテムです。

カラーバリエーションと価格

カラーはシックなBlackと柔らかいOffWhiteの2色展開で、さまざまなスタイルに合わせやすくなっています。

価格は税込11,550円。ロゴワッペンがポップなアクセントになり、音楽好きにもファッション好きにも楽しめるデザインに仕上がっています♪

販売店舗と発売日情報

発売は2025年11月28日(金)から。販売場所は日本国内と台湾のCA4LA直営店（アウトレット除く）、オンラインショップ、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionです。

数量限定や入荷状況により品切れとなる場合がありますので、気になる方はお早めにチェックしてください♡

WurtS×CA4LAで遊び心ある冬コーデを♡

