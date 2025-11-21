俳優の木村拓哉（53）が、21日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋SP 木村拓哉と時代を彩る名優たち」（後8・00）にゲスト出演し、この日公開の映画「TOKYOタクシー」（監督山田洋次）にまつわる偶然のエピソードを明かした。

木村は都内のタクシー運転手を演じた。経営していたネイルサロンを畳み、施設に入る女性（倍賞千恵子）を、思い出の地を巡りながら施設へ送るという役どころだった。

「今回の作品が、山田洋次監督ということもあり、初めて自分が運転するタクシーに、お客様の倍賞さんが演じて下さったすみれさんというキャラクターがいるんですけど、初めてお乗せするのが、柴又帝釈天の山門前なんです」。東京・葛飾区の柴又帝釈天といえば、山田監督がメガホンをとった国民的娯楽映画「男はつらいよ」シリーズの舞台としてもおなじみだが、実は木村にとってもゆかりの地だという。

「幼少時代、柴又に住んでいたってこともあったので」。まさかの告白に、スタジオはどよめいた。

木村は「僕は小さいころなんですけど。ちょっと個人的にも山田監督の作品の空気の流れとしても、その場所というチョイスもそうですし、自分がたまたま住んでいたという。びっくりしました」と、偶然の一致に驚き。司会の黒柳徹子も「偶然ですね…」と目を見開いていた。