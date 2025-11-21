成瀬シリーズ最新刊『成瀬は都（みやこ）を駆け抜ける』発売前に重版決定

宮島未奈『成瀬は都を駆け抜ける』（新潮社／2025年12月1日刊）の発売に先駆け、重版されることが発表した。

【写真】「けん玉成瀬のアクリルスタンド」キャンペーンも

2024年本屋大賞、坪田譲治文学賞など数々の賞を受賞した宮島未奈作『成瀬は天下を取りにいく』。そんなベストセラーシリーズの最新刊にして完結作が『成瀬は都を駆け抜ける』だ。

『成瀬は都を駆け抜ける』の物語の舞台は京都。滋賀県立膳所高校を卒業し、晴れて京大生となった成瀬と、新たに出会う個性豊かな仲間たち、そして『成瀬は天下を取りにいく』からおなじみの登場人物らが、千年の都で躍動する物語が描かれる。

そんな本作が発売日の12月1日（月）を目前にして大重版が決定。『成瀬は天下を取りにいく』、続編『成瀬は信じた道をいく』、そして完結編の『成瀬は都を駆け抜ける』のシリーズ累計発行部数は180万部を突破した。

『成瀬は都を駆け抜ける』の試し読みとして第1話「やすらぎハムエッグ」一編が新潮社公式サイトにて全編公開中。小説新潮2024年5月号に掲載されたものから加筆修正が施されている。

成瀬あかりシリーズ公式X（@naruseakari_off）ではハッシュタグキャンペーンが実施。抽選で10名にけん玉成瀬のアクリルスタンドがプレゼントされる。

